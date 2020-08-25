Doğru gastrit tanısı ancak üst gastrointestinal sistem endoskopisiyle konabilir. Endoskopi sırasında hastanın hissetmeyeceği biyopsiler alınarak gastritin şiddeti, sebebi, olası bakteriler ve nedenleri ortaya konulabilir. En sık gastrit sebeplerinden birisi helicobacter pylori denilen bakteridir. Her ne kadar dikkat etsek de dışarıda yediğimiz ve içtiğimizden dahi alınabilen helicobacter pylori midede yerleşebilen ve mide asidine dayanabilen tek bakteridir. Bunun dışında ağır ilaç kullanımı ve stres gastrit sebepleri olmaktadır. Sigara ve alkol kullanımı da olası bir gastrit etkeninin etkisini arttırabilmekte ve hasta hayatını kötü şekilde etkileyebilmektedir. Gastritin sebebi mide asidinde artış ve mideyi koruyucu faktörlerde azalma olduğu için tedavisi de buna yönelik olmalıdır. Her gün alınacak bir tane ilaçla midenin günlük asit salgısı azaltılmaktadır. Eğer midede bakteri saptanmışsa 14 gün süren çoklu ilaç kullanımıyla bakteri ortadan kaldırılmakta ve midenin kendini yenilemesi sağlanmaktadır.
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Gastrit teşhisi ve tedavisi nasıldır?
25 Ağustos 2020 Salı - 18:24 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 18:27
Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Doç. Dr. Salih Boğa cevaplıyor...
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