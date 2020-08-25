Gastrit nedir, belirtileri nelerdir?

Gastrit hem hekimler hem de hastalar tarafından çoğu zaman tam ve net tanısı konulmadan kullanılan genel bir ifadedir. Kelime anlamı olarak gastrit, midenin iç yüzeyini döşeyen mukoza denilen dokunun iltihabıdır. Mide asidindeki artma ve midedeki koruyucu faktörlerde azalmayla oluşan bu iltihap en sık helicobacter pylori bakterisi sebebiyle oluşmaktadır. Bunun dışında ilaç kullanımı ve stresle de gastrit oluşabilmektedir. Gastrit belirtileri midede yanma, mide ağrısı, bulantı, kusma, rahatsızlık hissi, iştahsızlık ve şişkinliktir. Bu gibi şikayetler olduğunda kesinlikle atlanmamalı ve bir gastroenteroloji uzmanına gidilmelidir.