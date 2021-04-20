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Garrett turboşarjları Türkiye pazarına girdi!

20 Nisan 2021 Salı - 15:59 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 15:59

GICO Product & Service Solutions, dünyanın önde gelen turboşarj üreticilerinden Garrett’i Türkiye’ye getiriyor.


GICO markasını oluşturan şirketlerinden biri olan İkiler Yedek Parça Otomotiv ve Garrett arasında varılan anlaşma ile GICO, Garrett Türkiye master distribütörü oldu. 13 ülkede üretim tesisi, 5 Ar-Ge Merkezi ve 8000’e yakın çalışanı ile dünya çapında 40 araç üreticisine OEM ürün veren Garrett Mercedes Benz, Volkswagen, Renault, BMW, Citroen, Ford, Hyundai ile birlikte 40 araç üreticisinin 100 milyondan fazla aracına turbo ünitesi vermiş durumda.

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GICO Product turboşarj Garrett
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