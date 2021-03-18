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Garanti BBVA yeni kararı resmen duyurdu! Artık...

AA |  18 Mart 2021 Perşembe - 8:41 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 8:41

Garanti BBVA harekete geçti. İmzalar atıldı. Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren karar tüm müşterilere duyuruldu. Bankada hesabı olan kişileri çok yakından ilgilendiriyor. Yeni alınan kararla büyük kolaylık sağlanacak. Artık tek hesaptan yönetilebilecek. Diğer bankalarla da işlem yapan Garanti BBVA müşterileri internet üzerinden tüm hesaplarını yönetebilecek. Dijital bankacılıkta önemli bir adım atılmış olacak. Ayrı ayrı kullanıcı ve şifre bilgisi girilmesine gerek kalmayacak. Dev bankadan esnaf, KOBİ ve ticari müşteriler için önemli hizmet. Anlık olarak tek ekrandan takip edilebilecek. Yeni hizmet ile ilgili detayları paylaşan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu; "esnaf, KOBİ ve ticari müşterilerimizin dijitalleşme süreçlerine destek olmaya devam ediyoruz. Hesap yönetimini kolaylaştıran ve zaman tasarrufu sağlayan bu proje sayesinde müşterilerimiz, diğer bankalardaki kullanıcı bilgilerini ve şifrelerini hatırlamaya gerek kalmadan tüm hesap hareketlerine güvenle Garanti BBVA İnternet üzerinden ulaşabiliyor. Böylece finansal durumlarını anlık olarak tek ekranda takip edebilen müşterilerimizin bankacılık işlemlerini yönetmesi de kolaylaşıyor." diye konuştu.


Garanti BBVA'dan dijital bankaclık ile ilgili önemli adım. İmzalar atıldı. Yeni karar uygulanmaya başladı. Esnaf, KOBİ ve ticari müşteriler, diğer bankalardaki  hesaplarını Garanti BBVA İnternet’te tek ekranda görüntüleyebiliyor. 
 
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, esnaf, KOBİ ve ticari  müşterilerin, hesap yönetimini kolaylaştırmak ve zaman tasarrufu sağlamak için  yeni bir hizmete imza attı.
 
TEK EKRANDAN ÇOKLU HESAP YÖNETİMİ
 
Söz konusu hizmet ile farklı bankalarda hesapları olan hem şahıs  firması hem de tüzel statülü müşteriler, ayrı ayrı kullanıcı bilgisi ve parola  girmeye gerek kalmadan Garanti BBVA İnternet üzerinden diğer bankalardaki tüm  hesap hareketlerine ve bakiyelerine tek ekrandan ulaşabiliyor.   
Böylece müşteriler, farklı bankalardaki hesaplarına gelen ve giden  tutarları Garanti BBVA İnternet aracılığıyla zaman kaybetmeden, kolayca  görüntüleyebiliyor.
 
Başka banka hesaplarını tek çatı altında toplamak isteyen müşterilerin  Garanti BBVA İnternet’ten diğer bankanın hesap bilgisini eklemesi ve hesabını  görüntülemek istediği bankaya online hesap hareketi tanımlanması için talimat  vermesi yeterli olacak.
 
'AÇIK BANKACILIK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM'
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı  Işıl Akdemir Evlioğlu, dijital bankacılık alanında teknolojinin sunduğu tüm  yenilikleri, ürün ve hizmetlere entegre ederek müşterilerin hayatını  kolaylaştırmak hedefiyle hareket ettiklerini belirtti. Evlioğlu, şunları  kaydetti:   
   
"Bu kapsamda esnaf, KOBİ ve ticari müşterilerimizin dijitalleşme  süreçlerine destek olmaya devam ediyoruz. Hesap yönetimini kolaylaştıran ve zaman  tasarrufu sağlayan bu proje sayesinde müşterilerimiz, diğer bankalardaki  kullanıcı bilgilerini ve şifrelerini hatırlamaya gerek kalmadan tüm hesap  hareketlerine güvenle Garanti BBVA İnternet üzerinden ulaşabiliyor. Böylece  finansal durumlarını anlık olarak tek ekranda takip edebilen müşterilerimizin  bankacılık işlemlerini yönetmesi de kolaylaşıyor. Bu proje aynı zamanda  bankacılığın geleceği olarak nitelendirdiğimiz açık bankacılık uygulamaları adına  atılmış önemli bir adım ve bu uygulamaların yaygınlaşmasıyla birlikte  müşterilerimize en yüksek faydayı en güvenli şekilde sağlayacak deneyimler  yaratmaya devam edeceğiz."       
        
 

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