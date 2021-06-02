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Garanti BBVA resmen duyurdu! Sınır yok, ödeme...

AA |  02 Haziran 2021 Çarşamba - 14:42 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 14:42

Garanti BBVA harekete geçti. Banka müşterilerini çok yakından ilgilendiriyor. Sınırlar kaldırıldı. Büyük kolaylık sağlıyor. Garanti BBVA, Android cep telefonlarını temassız POS cihazına çeviren CepPOS ürününe, temassız ödeme limiti üzerindeki alışverişler için şifreli işlem özelliği ekledi.


Garanti Bankası'ndan büyük yenilik. Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Visa’nın "Tap to Phone"  teknolojisiyle hayata geçen ek özellik sayesinde, KOBİ ve mikro ölçekteki iş  yerleri bundan böyle CepPOS uygulamasıyla akıllı cep telefonlarından hızlı ve  güvenli bir şekilde, şifreli işlemlerle limit sınırı olmaksızın ödeme alabilecek.   

CepPOS uygulamasının yüklü olduğu cep telefonunda girilen satış tutarı  temassız işlem limiti olan 350 TL'nin üzerinde olduğunda, diğer temassız POS  cihazlarında olduğu gibi kart okutulma işleminden sonra telefona kart şifresi  girişi yapılarak işlem tamamlanabilecek.

Basit usulle çalışan esnaf üye iş yerlerinin hayatını kolaylaştıran  CepPOS uygulamasının kullanılabilmesi için iş yerleri tarafından cep  telefonlarına indirilmesi ve Garanti BBVA üye iş yeri olunarak Garanti BBVA  internet şifresiyle üye girişi yapılması yeterli oluyor. Erişimi ve kullanımı  kolay ve güvenli olan CepPOS uygulaması, kurulum beklemeksizin telefona  indirildiği an kullanılabiliyor.     

Türkiye’deki bir milyondan fazla küçük esnaf sadece nakit ödeme kabul  ederken, maliyeti düşük ve temassız ödeme kabul eden çözümlerle hem iş yerleri  hem de kart sahiplerinin hayatı kolaylaşıyor. Tüketicilerin ödeme konusundaki  alışkanlıkları da değişiyor. Son bir yıl içinde temassız ödemelerin bir önceki  yıla göre üç katına çıkmış olması da bunu gösteriyor. Garanti BBVA CepPOS bu  açıdan da pazarın ihtiyacına yanıt veriyor. 

"İş yerlerimiz fiziksel POS’ları olmasa dahi kartla temassız ödeme  alabilecek"         

 Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Ödeme Sistemleri  (GÖSAŞ) Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer, şunları kaydetti: 

"Müşterilerimizin gittikçe daha fazla nakitsiz ve temassız ödeme  yapmayı tercih ettiğini görüyoruz. Türkiye’de yıllar önce ilk temassız kart ve  ilk sanal POS altyapısını sunan kurum olarak, iş yerlerimizin temassız ve hatta  fiziksel bir POS cihazı olmadan ödeme almasını sağlayan CepPOS uygulamasını 2 yıl  önce hayata geçirmiştik. Bugün yüzbinlerce üye iş yeri, pandemi sürecinin de  etkisiyle temassız ödeme tercihinin katlanarak arttığı bir dünyada, cep  telefonlarına indirerek anında kullanmaya başladıkları CepPOS uygulamasının, iş  süreçlerine sağladığı kolaylık ve verimliliğin keyfini yaşıyor.

Şimdi de tüketicilerin ve üye iş yerlerinin hayatını daha da  kolaylaştırmak adına, CepPOS uygulamasındaki temassız işlem limitini kaldırarak  alışveriş deneyimini yeni bir boyuta taşıyoruz. Bundan böyle tüketiciler 350 TL  üzerindeki işlemlerini de, sadece kart şifresi kullanarak CepPOS üzerinden hızlı  ve güvenli bir şekilde kolayca gerçekleştirebilecek, iş yerlerimiz yanlarında  fiziksel POS’ları olmasa dahi kartla temassız ödeme alabilecek. Garanti BBVA  müşterilerini yeniliklerle buluşturmaya, hayatlarına değer katacak yenilikçi ürün  ve hizmetler tasarlamaya devam edeceğiz."   

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise Garanti BBVA’nın Visa’nın  Tap to Phone teknolojisi ile hayata geçen CepPOS uygulaması ile KOBİ ve mikro  işletmelerin, işlem limiti olmaksızın Android tabanlı akıllı telefonlarını  temassız POS terminali olarak kullanabileceklerini belirterek, "KOBİ’lerin,  tüketicilerin evrilen beklentilerine hızla cevap verebilmelerinin pandemi  sürecinde daha da önem kazandığını biliyoruz. Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz  araştırmaya katılan KOBİ’lerin yüzde 74’ü, pandemi ile beraber müşterilerinin  kartlı alışverişe yöneldiğini kaydetti . Düşük maliyetli, kurulumu kolay ve aynı  zamanda sektörün güvenlik standartlarını karşılayan bu uygulama ile iş yerleri  temassız işlemleri kolaylıkla kabul edebilir hale geliyor. KOBİ’lerin temassız  ödeme kabul altyapısını yaygınlaştıracak bu dijital çözümün bir parçası olmaktan  ötürü mutluyuz." ifadelerini kullandı.     

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