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Garanti BBVA resmen duyurdu! Kredi fırsatı, masrafsız, komisyonsuz, faiz...

AA |  11 Haziran 2021 Cuma - 12:58 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 13:01

Garanti BBVA harekete geçti. Kredi fırsatı tüm vatandaşlara duyuruldu. Masraf ve komisyon alınmıyor. Avantajlı faiz oranları uygulanıyor. Garanti BBVA, enerji kimlik belgesine sahip bina yapıp satanlara yönelik olarak yeşil ticari kredi ürününü hayata geçirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, yeşil ticari krediden A veya B sınıfı enerji kimlik belgesine sahip yapsatçılar, uygun faiz oranlarıyla, masrafsız ve komisyonsuz faydalanabilecek. Yapsatçılar tarafından inşa edilen A veya B sınıfı enerji kimlik belgesine sahip konutları alanlar da 2017’den beri sunulan Yeşil Mortgage kredisini avantajlı şekilde kullanabilecek.


Garanti BBVA kredi kararını resmen duyurdu. Avantajlı fırsatlar kredi kullanmak isteyen müşterileri bekliyor. Garanti BBVA'dan yapılan açıklamada kredi pakedinin detayları paylaşıldı. 

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür  Yardımcısı Sibel Kaya, Garanti BBVA olarak, sundukları her ürünün sürdürülebilir  finansa yönelik olmasını önemsediklerini kaydetti. Bu kapsamda 15 yıldır  sürdürülebilir finans konusunda hayata geçirdikleri pek çok yenilikçi ürüne bir  yenisini daha eklediklerini belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Yapsatçı KOBİ'lere yönelik ilk yeşil ticari kredi ürünümüzü sunmaya  başladık. Günümüzde bina yaparken herkesin enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu  bulunuyor. Ancak A veya B sınıfa göre inşa edilen binaların çevreci özellikleri  daha yüksek ve daha sürdürülebilir oluyor. Biz de yapsatçı KOBİ’lere yönelik  hayata geçirdiğimiz yeşil ticari kredi ürünümüzle A veya B sınıfında bina inşa  edenlere avantaj sunarak daha sürdürülebilir konutların üretilmesine destek  olmayı ve bu konudaki farkındalığın artmasını amaçlıyoruz. Yapsatçıların inşaat  için gerekli finansmanı avantajlı koşullarda kullanmasını sağlarken bu krediyle  üretilen konutların satışı için de halihazırda sunduğumuz Yeşil Mortgage  ürünümüzün kullanılmasını sağlayacağız. Bu sayede yapsatçılarımıza yaparken de  satarken de avantaj sağlayarak bütünsel bir destek sunuyoruz. Banka olarak,  önümüzdeki yıllarda yeşil kredi ürünümüzle ülkemizdeki sürdürülebilir binaların  artmasına katkıda bulunmaktan ve daha çok kişinin A veya B sınıfı enerji kimlik  belgesine sahip binalarda yaşamasından büyük mutluluk duyacağız." 

Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü Erhan Şatana da Garanti BBVA  Mortgage olarak, Türkiye'nin kentsel dönüşüm, enerji verimliliği ve yeşil bina  konularında bilinçlendirilmesine önemli katkılarda bulunduklarını belirterek, şu  ifadeleri kullandı: 

"2017 yılında hayata geçirdiğimiz Yeşil Mortgage ürünümüzle, enerji  verimliliği yüksek binalara bugüne kadar 1,2 milyar TL'nin üzerinde kaynak  sağladık. Bu bilinç çerçevesinde büyük bir fırsat olarak gördüğümüz enerji  verimliliği yüksek binaları kapsayan projelere fazlasıyla önem veriyoruz. Bu  binaları geliştiren firmalarımızı da destekleyecek ürünümüzle konunun daha geniş  çaplı ele alınarak gelişmesine destek olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu ürünle  yeşil konut üreten firmaların yanında olurken, yeşil konut alan müşterilere de  avantaj sağlamaya devam edeceğiz. Müşterilerimize avantajlı faiz oranlarıyla  konut kredisi sunarken, tahsis masrafında da yüzde 50 indirim sağlayacağız."      

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