03 Eylül 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.468 -0.74 EURO 9,8700 0.19
USD 8,3130 0.47 ALTIN 484,390 0.59
CANLI BORSA
TÜMÜ

Garanti BBVA resmen duyurdu! Kredi fırsatı, ilk kez...

AA |  03 Eylül 2021 Cuma - 13:00 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 13:08

Garanti Bankası harekete geçti. Türkiye'de ilk kez uygulanıyor. Kredi fırsatı sunuluyor. Bankadan yapılan açıklamada kampanyanın detayları hakkında bilgi verildi. Garanti BBVA, bireysel çevreci taşıt kredisini kurumsal tarafa da taşıyarak Türkiye’nin ilk kurumsal yeşil taşıt kredisi imkanını sunuyor.


Kredi fırsatı sunuluyor. Garanti BBVA tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, yenilikçi çözümleriyle  daha çevreci bir gelecek için katkılarını sürdürüyor.
 
Garanti BBVA bu kapsamda, çevreci taşıt kullanımını yaygınlaştırmak  amacıyla daha önce bireysel müşterilerine sağladığı kredi imkanını şimdi de  Kurumsal Yeşil Taşıt Kredisi ürünüyle, tüm kurumsal firmaların, filo kiralama ve  araç finansmanı şirketlerinin kullanımına sunuyor.
 
Türkiye’de bir ilk olan Kurumsal Yeşil Taşıt Kredisi ile Garanti BBVA,  şirketlerin düşük faiz avantajıyla daha verimli hibrit ve elektrikli araçlara  geçişine öncülük ederken, bir yandan da filoların çevreci taşıtlarla  yenilenmelerini teşvik ederek dünyanın geleceğine katkı sağlamayı hedefliyor.
 
Fosil yakıta endeksli otomotiv sektörü, dünyadaki çevresel risklere  karşı, yakıt verimliliği ve çevreci özellikleriyle öne çıkan hibrit ve elektrikli  modellerin üretimine son yıllarda giderek daha fazla ağırlık veriyor. Tüketiciler  ve şirketler de bu yaklaşımla taşıt satın alırken veya kiralarken tercihlerini  çevreci modellerden yana kullanıyor.
 
Garanti BBVA da bu sürece, 2017 yılında bireysel müşterileri için  başlattığı çevreci taşıt kredisi uygulamasının ardından, kendi bünyesinde  finansal gücünü kullanarak avantajlı koşullarla oluşturduğu Kurumsal Yeşil Taşıt  Kredisi paketiyle katkı sağlıyor.
 
  
 

ETİKETLER

Garanti BBVA Garanti BBVA duyuru Garanti BBVA açıklama Garanti BBVA karar Garanti açılış Garanti kapanış Garanti çalışma saatleri banka çalışma saatleri banka duyuru garanti taşıt kredisi kredi taşıt kredisi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.