Garanti BBVA resmen duyurdu! Flaş kredi kararı, faizler düşürüldü

Garanti BBVA harekete geçti. Kamu bankalarının ardından bir faiz kararı da Garanti Bankası'ndan geldi. Garanti BBVA faizleri düşürdüğünü duyurdu. Garanti BBVA rotatif kredi faizini yüzde 18'in üstündeki seviyelerden yüzde 16.75'e çekti.

Garanti BBVA'dan kredi kararı! Bankadan yapılan açıklamada faiz indiriminin uygulanmaya başladığı duyuruldu. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından kamu bankaları harekete geçti. Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası konut ve kurumsal kredilerde faiz indirimine gitti. Kamu bankalarının ardından ilk harekete geçen özel banka ise Garanti BBVA oldu.

Garanti BBVA, şirketlerin kullandığı rotatif kredi faizini yüzde 18'in üstündeki seviyelerden yüzde 16.75'e çekti. Garanti Bankası'nın ardından diğer özel bankaların da önümüzdeki haftadan itibaren faiz indirimlerine başlaması bekleniyor.