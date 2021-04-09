Garanti BBVA resmen duyurdu! Değişti, hesabı olan herkes...

Garanti BBVA yeni kararı resmen duyurdu ve değişti. Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor. Dev banka tüm müşterilerini konuyla ilgili bilgilendirdi. Alınan yeni karar 12 Nisan pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacak. Kararın geçici olduğu belirtildi. Bankanın hizmet saatleri değişti. Garanti BBVA haricinde birçok banka daha yeni çalışma saati kararlarını açıkladı. Bankalar peş peşe duyuruyor. Bankaların yeni çalışma saati ne oldu? İşte tüm bilgiler

Bankalardan milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararlar art arda açıklanıyor. Birçok banka çalışma saatlerini değiştirdi. Saatleri değişen tüm bankalar müşterilerine yeni çalışma saatlerini duyuruyor. Bankalar, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren duyurdukları yeni çalışma saatleri üzerinden hizmet vermeye devam edecek.

Şu ana kadar İş Bankası Yapı Kredi , Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Akbank hizmet saatlerinde değişikliğe gitti ve müşterilerine sosyal medya aracılığıyla duyurdu. Bankaların yeni çalışma saatleri ne oldu? Hangi bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte bankalarla ilgili mesai saatlerine ilişkin tüm bilgiler...

GARANTİ BBVA'DAN YAPILAN AÇIKLAMA Garanti BBVA'dan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz.

İŞ BANKASI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

İş Bankası'ndan çalışma saatlerine ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir.

Bankacılık işlemleriniz için 7/24 kullanabileceğiniz İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şubesi ve 0 850 724 0 724 numaralı Çağrı Merkezimiz gibi şube dışı kanallarımızı tercih etmenizi önemle rica ederiz."

YAPI KREDİ'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Yapı Kredi'den de çalışma saatlerine ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 'Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir. İşlemlerinizi öncelikli olarak Yapı Kredi Mobil, İnternet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve ATM'lerimizden yapabilirsiniz" denildi.

QNB FİNANSBANK'TAN ÇALIŞMA SAATİ AÇIKLAMASI

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.

AKBANK'TAN YAPILAN AÇIKLAMA

Akbank'tan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."