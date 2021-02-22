22 Şubat 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.558 -0.16 EURO 8,5560 1.09
USD 7,0390 0.83 ALTIN 407,450 1.86
CANLI BORSA
TÜMÜ

Garanti BBVA resmen duyurdu! Bankada hesabı olan herkes...

22 Şubat 2021 Pazartesi - 16:11 | Son Güncelleme : 22 02 2021 - 16:33

Garanti BBVA milyonları ilgilendiren kararı resmen duyurdu. Harekete geçildi ve imzalar atıldı. Bireysel müşterilere yönelik önemli kredi adımı atıldı. Dev bankadan yapılan açıklamada yeni karar tüm müşterilere duyuruldu. Bankalarda kullanılan alışveriş kredisi yeni uygulamaya uyarlandı. Garanti BBVA tarafından Bireysel Çevreci Bina Yalıtımı ürünü hizmete sunuldu. Hayata geçirilen uygulama kapsamında bireysel müşteriler alışveriş kredisi seçeneğiyle 5 dakikada anında bankadan kredi kullanıp uygun taksit fırsatlarıyla bina yalıtımını gerçekleştirebilecek.


Garanti BBVA yeni bir karar aldı ve tüm müşterilerine duyurdu. İmzalat atıldı. Garanti BBVA, Bireysel Çatı Güneş Enerjisi Sistemi  (GES) ürününün ardından Bireysel Çevreci Bina Yalıtımı ürününü de hizmete sundu. Bankadan yapılan açıklamaya göre, yalıtım ile enerji tasarrufu  bilincini yayma ve bu sayede sürdürülebilir yapılar oluşturma misyonu ile hareket  eden İzocam ile iş birliği yapan Garanti BBVA, müşterilerine sunduğu kolay, hızlı  ve sorunsuz alışveriş kredisi süreciyle yalıtım yatırımlarını kolaylaştırarak  İzocam kalitesi ile binalardaki enerji verimliliğinin artmasına katkıda  bulunuyor.           

BİREYSEL MÜŞTERİLERE PRATİK ÇÖZÜM

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı  Ebru Dildar Edin, şunları kaydetti: 

"Garanti BBVA olarak, 15 yılı aşkın süredir sürdürülebilir finans  kapsamında pek çok yenilikçi ürün hayata geçirdik. İş dünyasında enerji  verimliliğine dair uygulamaların arttırılmasını yeşil ve sürdürülebilirlikle  bağlantılı kredilerle desteklerken, bireysel müşterilerimiz için de bu konuda  pratik çözümler geliştiriyoruz. Dünyadaki toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ı binalarda gerçekleşiyor.

Türkiye’ye baktığımızda da benzer bir tablo  görüyoruz. Enerjideki dışa bağımlılığımız sebebiyle, enerjinin etkin ve verimli  şekilde kullanılması için enerji verimliliğinin önemi giderek artıyor. Çeşitli uygulamaları ile binalardaki tüketimi ciddi oranda azaltarak hane halkı, ülkemiz ve dünya ekonomisine katkı sağlamak mümkün. Bina yalıtımı da bu anlamda en kolay  uygulanan ve en hızlı sonuç alınan çözümlerden biri. Doğru yalıtım binaların  çevre üzerindeki olumsuz etkisini önlerken, binalarda harcanan enerjiyi  azaltarak, daha konforlu ve sağlıklı bir yaşam sağlıyor. Bu ürün sayesinde  ülkemizdeki yalıtımlı bina sayısının hızla artmasını diliyoruz."

HAYATA GEÇİRİLDİ

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten ise, Garanti BBVA  olarak, yenilenebilir enerji sektöründe bireysel yatırımların yaygınlaşması  amacıyla Bireysel Çatı Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ürününün ardından Bireysel Çevreci Bina Yalıtımı'nı hayata geçirdiklerini belirtti. 

KREDİNİZİ 5 DAKİKADA ÇEKEBİLİRSİNİZ

Akten, "Bu kapsamda İzocam ile işbirliği yaparak bankamızda kullanılan  alışveriş kredisini Bireysel Çevreci Bina Yalıtımı ürününe uyarladık. 2008  yılında yayınlanan Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği’yle, tüm binalar  kullandıkları enerji miktarına ve doğaya saldıkları gazlara göre  sınıflandırılıyor. Yönetmelik gereğince binalarda yalıtımın önemi artarken,  finansman süreçleri de önem kazanıyor. Bu tür uygulamaların yaygınlaşmasını  sağlayacak alışveriş kredisi ürünümüzle bireysel müşterilerimiz 5 dakikada  krediye ulaşıp uygun taksitlerle binalarının yalıtımını gerçekleştirmesine imkân  sunuyoruz." ifadelerini kullandı. 

Akten, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve  yenilenebilir enerjideki payını artırmak amacıyla bireysel müşterilere yeni  ürünler sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE TASARRUF

İzocam Genel Direktörü Murat Savcı da Türkiye'de toplam bina stokunun  sadece yüzde 20'sinin nitelikli yalıtıma sahip olduğunu, oysaki ısı yalıtımı ile  binaların yaz kış istenen iklim ve konfor şartlarına hızla ulaşarak enerji  kullanımında yüzde 60’ın üzerinde tasarruf sağlanabileceğini belirtti.   

KOLAYLIKLA TEMİN EDİLEBİLİYOR

Savcı, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Yalıtım malzemeleri bir yandan ısıl ve akustik konfor ile yangın  güvenliği sunabilirken, diğer taraftan binanın ömrünü uzatarak toplum ve ülke  ekonomisine de fayda sağlıyor. Ayrıca ısı yalıtımı sera gazı salımlarının  azalması için de önemli bir katkı sunuyor. Artık tüm binalarda Enerji Kimlik  Belgesi olması zorunluluğu gereğince, bu belgenin binaların alınması, satılması  hatta kiralanması sırasında ibraz edilmesi gerektiğini biliyoruz. Yeni binaların  en az C sınıfı olarak belgelendirilmesi için de nitelikli ısı yalıtımının  yapılması oldukça önem arz ediyor. Bu çerçeveden bakıldığında Garanti BBVA ile  işbirliği içinde İzocam’a özel bir limitte geliştirilen, dosya masrafsız Bireysel  Çevreci Bina Yalıtımı için alışveriş kredisi yalıtım yaptırmak isteyen ihtiyaç  sahipleri için oldukça avantajlı. Evine yalıtım malzemesi almak isteyen ya da  binasını yalıtmak isteyen Garanti BBVA müşterileri ürün ve hizmetlerimizi sabit  pos cihazı bulunan İzocam bayilerinden kolaylıkla temin edebilecekler." 


ETİKETLER

Garanti BBVA Garanti BBVA kredi kredi bireysel kredi kredi taksit banka açıklama banka banka kredi faiz banka faiz çevreci bina bireysel çevreci bina yalıtımı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.