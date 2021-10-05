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Garanti BBVA resmen duyurdu! Avantajlı faiz ve uygun ödeme koşulları sunuluyor

AA |  05 Ekim 2021 Salı - 14:02 | Son Güncelleme : 05 10 2021 - 14:03

Garanti BBVA harekete geçti. İmzalar atıldı. Yeni karar resmen duyuruldu. Faiz avantajı ve uygun ödeme koşulları sunuluyor. Garanti BBVA, Alba Elektrikli Ulaşım Sistemleri ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında müşterilerine elektrikli bisiklet ürünlerine özel alışveriş kredisi sunuyor.


Gatanti Bankası tüm müşterilerine duyurdu. Başvuran herkes yararlanabiliyor. Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, yenilikçi ürün ve  hizmetleriyle müşterilerinin hayatına değer katma vizyonu, sürdürülebilirlik ve  enerji verimliliği odaklı hareket eden banka, çevreye ve insan hayatına olan  katkısından hareketle elektrikli bisikletlerin kullanımını teşvik etmek amacıyla  yeni bir iş birliğine imza attı.         

Banka, Alba Elektrikli Ulaşım Sistemleri ile gerçekleştirdiği iş  birliği kapsamında müşterilerine, Alba’nın düşük karbon ayak izi, enerji  verimliliği ve yeşil ulaşım temalarını benimseyen, hem kişisel kullanım rahatlığı  sunan hem de çevreci taşıt özelliği olan elektrikli bisiklet ürünlerine özel  alışveriş kredisi sağlıyor. 

Alba bayileri üzerinden POS cihazını kullanarak, cazip faiz oranları  ve uygun ödeme koşullarıyla yeni bir alışveriş kredisi imkanı sunuyor.             

  Mevcut Garanti BBVA müşterileri ve Garanti BBVA ile ilk kez çalışacak  yeni müşteriler, Garanti BBVA Mobil ya da Garanti BBVA İnternet Bankacılığı  üzerinden başvuru yaparak bu imkandan yararlanabiliyorlar.             

  Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve  Finansman Direktörü Emre Hatem, "Son dönemde şehir hayatının hızlı temposu  içerisinde kullanım rahatlığı, taşınabilirliği, çevreci özelliği ve en önemlisi  zaman ve maliyet açısından geleneksel ulaşım sistemlerine alternatif yaratması  dolayısıyla elektrikli bisikletler giderek daha fazla tercih ediliyor.  Sürdürülebilirliği, çevre dostu ürünleri ve karbon sıfır alternatif ulaşım  araçlarını hayatlarının bir parçası haline getirmek isteyen tüm müşterilerimiz  Alba ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde alışveriş kredilerine hızlıca  ulaşma imkanı buluyorlar." ifadelerini kullandı.

"Salgının etkisiyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen  kişiler çevreye dost ulaşım alternatiflerine yöneldi"                         

Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu da salgının  etkisiyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen kişilerin çevreye dost  ulaşım alternatiflerine yöneldiğini belirtti.

Bu durumun da elektrikli bisiklete olan ilgiyi artırdığını ifade eden  Öztopçu, şunları kaydetti:                "2025 yılında Avrupa’da satılan her iki bisikletten birinin elektrikli  olması bekleniyor. Ülkemizde de elektrikli bisiklet kullanım oranının her yıl  yüzde 20 artması öngörülüyor. Biz de Alba ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği  kapsamında elektrikli bisiklet sahibi olmak isteyen müşterilerimizin kolayca  alışveriş kredisi kullanabilmesini sağlıyoruz. Garanti BBVA olarak,  sürdürülebilirliğe verdiğimiz önem doğrultusunda çevreye dost ürünlerimize bir  yenisini eklediğimiz için mutluyuz."       

Alba Elektrikli Ulaşım Sistemleri Üst Yöneticisi (CEO) Bora Urş ise,  "Sürdürebilir ulaşımın temelini oluşturan elektrikli bisikletler tüm ulaşım  alışkanlıklarını tamamen değiştirecektir. Ürettiğimiz ürünlerin satış  kanallarında Garanti BBVA ile gerçekleştirdiğimiz alışveriş kredisi olanağından  dolayı mutlu ve gururluyuz. Umarım, bu işbirliği sayesinde söz konusu ürünler  daha ulaşılabilir ve hızlı bir şekilde kullanıcılara erişebilecek ve sektörde  farklı işbirlikleri için de örnek oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.                

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