Garanti BBVA, İş Bankası ve Akbank resmen duyurdu! Değişti, Bugün başladı

Tüm banka müşterilerini çok yakından ilgilendiriyor. Bankalar art arda açıkladı. Flaş değişiklik kararı! İş Bankası, Garanti BBVA ve Akbank müşterilerine duyurdu. Bugünden itibaren başlıyor. Yeni mesai saati uygulamasına geçiliyor.

Bankalar harekete geçti. Tüm müşterileri çok yakından ilgilendiren yeni karar duyuruldu. Değişiklik bugünden itibaren uygulanmaya başlıyor. Koronavirüs salgını nedeni ile alınan tedbirler kapsamında, bankalar da bu süreçte mesai saatlerinde değişikliğe gidiyor. Vakalarda görülen düşüş ve kademeli normalleşme sonrası mesai saatlerini uzatan bankalar, koronavirüs tablosunda görülen artış nedeni ile yeniden mesai saatlerinde düzenlemeye gitti. Yapılan düzenleme SMS ile meüşterile duyuruldu.

İşte mesai saatleri değişen bankalar...

AKBANK

Akbank'tan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

İŞ BANKASI

İş Bankası'ndan çalışma saatlerine ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'dan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: "Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz"

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi

YAPI KREDİ

Yapı Kredi'den de çalışma saatlerine ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 'Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.

BANKLARDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Koronavirüs salgını pek çok alanda değişikliğe neden oldu. Bu sektörlerden biri de bankacılık sektörü. Artık müşteriler bankaya gitmeden de işlelerini yapabilmek istiyor. Banklarda uzaktan yapılabilecek işlemler genişletiliyor. Bankacılıkta büyük bir dönüşüm başlıyor.

1 Mayıs'tan itibaren Türkiye'de bankacılık işlemleri, banka şubesine gitmeden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Bankalar, görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti yapabilecek, mesafeli olarak sözleşme ilişkisi kurulabilecek. Böylece bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişim sağlanacak. Müşteri olma süreci kısa süre içerisinde dijital ortamlar üzerinden uzaktan tamamlanabilecek.

İŞ BANKASI

İş Bankası'ndan çalışma saatlerine ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."