Garanti BBVA, İş Bankası ve Akbank resmen duyurdu! Değişti, Bugün başladı

Bankalar harekete geçti. Tüm müşterileri çok yakından ilgilendiren yeni karar duyuruldu. Değişiklik bugünden itibaren uygulanmaya başlıyor. Koronavirüs salgını nedeni ile alınan tedbirler kapsamında, bankalar da bu süreçte mesai saatlerinde değişikliğe gidiyor. Vakalarda görülen düşüş ve kademeli normalleşme sonrası mesai saatlerini uzatan bankalar, koronavirüs tablosunda görülen artış nedeni ile yeniden mesai saatlerinde düzenlemeye gitti. Yapılan düzenleme SMS ile meüşterile duyuruldu.
İşte mesai saatleri değişen bankalar...
Akbank'tan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."
İŞ BANKASI
İş Bankası'ndan çalışma saatlerine ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."
Garanti BBVA'dan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: "Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz"
QNB Finansbank'tan yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi
Yapı Kredi'den de çalışma saatlerine ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 'Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.
Koronavirüs salgını pek çok alanda değişikliğe neden oldu. Bu sektörlerden biri de bankacılık sektörü. Artık müşteriler bankaya gitmeden de işlelerini yapabilmek istiyor. Banklarda uzaktan yapılabilecek işlemler genişletiliyor. Bankacılıkta büyük bir dönüşüm başlıyor.
İş Bankası'ndan çalışma saatlerine ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."