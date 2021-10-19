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Garanti BBVA harekete geçti! Türkiye'de ilk kez...

AA |  19 Ekim 2021 Salı - 13:19 | Son Güncelleme : 19 10 2021 - 13:19

Garanti BBVA'dan önemli adım. Bankada hesabı olan kredi ya da kredi kartı kullanan tüm müşterileri yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de ilk kez uygulanacak. IBM ve Garanti BBVA arasında yapılan anlaşma kapsamında banka, operasyonlarını daha verimli hale getirmek ve müşterileri için uçtan uca dijital kanallar sağlamak amacıyla IBM Cloud Pak for Business Automation çözümünden faydalanacak.


Garanti BBVA resmen duyurdu. Bankadan yapılan açıklamaya göre, IBM ve Garanti BBVA, bankanın iş  süreçlerini modernize etmek ve dijital dönüşüm yolculuğunu hızlandırmak amacıyla  hibrit bir bulut stratejisi geliştirme konusunda yapacakları iş birliğini  duyurdu. Garanti BBVA, operasyonlarını daha verimli hale getirmek ve müşterileri  için uçtan uca dijital kanallar sağlamak amacıyla IBM Cloud Pak for Business  Automation çözümünü kullanacak.   

Devam eden salgın, finans kuruluşlarının hem ön hem de arka ofis  operasyonlarına yönelik, yapay zeka ve otomasyonu da içeren en son teknolojilerin  benimsenmesi yoluyla dijital dönüşümü hızlandırma ihtiyacını belirgin bir hale  getirdi. Bu sayede şirketler gelecekteki olası büyük değişimlerin bir adım önüne  geçebilme fırsatını elde edebilecek.           

Garanti BBVA’nın, altyapısını modernize etme stratejisinin bir parçası  olarak ise iş süreçlerini otomatik hale getirme, kâğıt yükünü ve maliyetleri  azaltma, yeni dijital kanallarla müşteri memnuniyetini artırma yoluyla verilerini  optimize etmeye gibi bazı ihtiyaçları vardı.

IBM ile iş birliği sayesinde Garanti BBVA, yapılandırılmamış  içeriklerden içgörü elde etmek ve her türlü bulut üzerinde iş uygulamaları  oluşturmak amacıyla yapay zekayı iş süreçlerine dahil ediyor. Bu sayede Garanti  BBVA, IBM Cloud Pak for Business Automation çözümüne yönelik bir temel sağlayan  ve gerekli tüm özellikleri sunan bir içerik yönetimi çözümü olan IBM FileNet  Content Manager’ı uygulamalarına entegre edebilir hale geliyor.                 

Kağıtsız ofis daha kolay gele geliyor                   

Garanti BBVA, IBM FileNet’in benimsenmesinden bu yana, IBM tarafından  sağlanan .NET API’lerini kullanıyor ve yeni nesil Java Script ile modüler bir  yapı oluşturuyor. Biyometrik imzalar ve yeni kimlik kartı çipleri sayesinde,  kağıtsız bir ofis yaratmak banka için artık daha kolay hale geliyor. IBM FileNet  entegrasyonuyla birlikte, OpenShift ve bulut ortamlarında, güvenlik, otomasyon ve  ölçeklenebilirlik gibi alanlarda Garanti BBVA’nın performansında artışlar  gözlemlendi. Garanti BBVA’nın canlı ortamda FileNet ile sağladığı ilk kazanımlar,  belgeleri dijital kanallar aracılığıyla yükleme olanağı sunarak müşteri  memnuniyetini artırıyor.       

Garanti BBVA, IBM FileNet’in entegrasyonu sayesinde Cloud Pak for  Business Automation lisansı da elde etti. Bu sayede banka, dijital dönüşüm  ihtiyaçlarını karşılamak için diğer ürünlerini de dijital ortama taşıyabiliyor.  Böylece çözümün Garanti BBVA altyapısında kullanılmaya başlamasıyla birlikte var  olan mimari dinamik olarak büyüyebilecek ve gelecekte mevzuatta ortaya  çıkabilecek değişiklikler karşısında da dijital dönüşüme geçiş daha kolay hale  gelecek.           

Açıklamada görüşlerine yer verilen IBM Türkiye Genel Müdürü Volkan  Sözmen, "Garanti BBVA’yla birlikte çalışacak açık, hibrit bulut teknolojilerimiz  ile bankanın operasyonlarını modernize etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu  teknolojiler bankanın daha dirençli işletmeler oluşturmasına ve müşterilerine  çevik hizmetler sağlamasına olanak tanıyor. Projenin amacı, mevzuata uyum  sağlamak ve OpenShift ortamında kurulu IBM teknolojilerinden yararlanarak Garanti  BBVA müşterileri için çift yönlü bir iletişim kanalı sunmak. Türkiye’de ilk kez  aktif hale gelen OpenShift ortamı, bu ortamı kullanan şirketlere, iş hedeflerine  ulaşmada yardımcı olmak için kağıt kullanımını ortadan kaldıracak biyometrik  imzadan otomatik sistemlere kadar birçok büyük yarar sağlamayı amaçlıyor."  ifadelerini kullandı.  

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