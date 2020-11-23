Garanti Bankası 'sonbahar kredisi' fırsatı! Faiz oranı...

Garanti BBVA nakit ihtiyacı olanlar için harekete geçti. Garanti sonbahar kredisi ile düşük faiz imkanından yararlanmak mümkün. Tüketici kredisi faiz oranları değişti. Garanti faiz oranlarını düşürdü. Sonbahar kredisinden yararlanmak isteyenler internet aracılığı ile başvuruda bulunabiliyor.

Corona virüs salgının çalışma yaşamını da etkilemesi nedeniyle bankalar faiz oranların görülmemiş oranlara indirmişti. Nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar ise uygun koşullarda kredi kullanabilmişti. Sonbaharın gelmesi ile vaka sayılarında yeniden görülen artışın ardından Garanti Bankası ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlar için kredi oranlarında değişikliğe gitti. GarantiBBVA sonbahar kredisi ile faiz oranını yüzde 1.49'a indirdi.

GARANTİ BBVA TÜKETİCİ KREDİSİ FAİZ ORANI

Garanti Bankası ihtiyaç kredi faiz oranını 'sonbahar kredisi' ile 1.49'a düşürdü. 100 bin liralık kredi kullanılması durumunda aylık ödeme miktarı 3 bin 790 TL oluyor.

GARANTİ İTHİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

Garanti Bankası sonbahar kredi imkanından yararlanmak için internernet başvurusu apmak yeterli.

ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

Garanti Bankası çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Garanti Bankası İstanbul şubelerinde geçerli olmak üzere; 10-00 -12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.