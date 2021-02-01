Garanti Bankası resmen duyurdu! İlk kez oluyor, avantajlı faiz, indirim...

Garanti BBVA'dan bir ilk! Dev banka kamuoyuna duyurdu. Avantajlı faiz oranları sunuluyor. Ayrıca indirim de yapılıyor. Garanti BBVA müşterilerine yüzde 5 oranında indirim fırsatı sunuyor. Müşteriler uzun vadede de büyük kazanç sağlayacak. Söz konusu fırsattan yararlanan kişiler elektrik faturası ödemeyecek. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren bankadan avantajlı kredinin detayları ile ilgili de açıklama geldi. Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Solarçatı'yla iş birliği yapan Garanti BBVA, müşterilerine sunduğu hızlı sonuçlanan alışveriş kredisini Bireysel Çatı GES sürecine uyarlayarak kolay bir şekilde yenilenebilir enerji kredisi kullanılmasına imkan veriyor. Böylece çatı tipi güneş enerjisi yatırımı yapmak isteyip de bürokratik süreçlerde zorlanan konut sahibi veya site yöneticilerinin uygulamalarını kolaylaştırıyor.

Garanti BBVA'dan önemli adım. İsteyen herkes yararlanabilecek. Dev banka Türkiye'de bir ilke imza atıyor. Avantajlı faiz, indirim ve ödeme kolaylığı sunuluyor.

Garanti BBVA, Bireysel Çatı GES kredileri için avantajlı faiz oranları sunarken, iş birliği kapsamında Solarçatı alışveriş kredisi kullanan Garanti BBVA müşterilerine özel yüzde 5'e varan indirimler uyguluyor ve bu sayede müşterilerin kredili alımlarda maliyetleri azaltılmış oluyor.

Çatı GES, bina ve konut ların elektriğini güneşten üretmeye imkan sağlıyor. Elektrik üretimi için başvurulabilecek "en çevre dostu" yöntemlerden biri olan güneş panelleri, yaz ve kış, gün ışığının olduğu her an enerji sağlıyor. Herhangi bir yakıt kullanmayan güneş panelleri 25 yıl elektrik üretiyor.

Evine çatı paneli kurarak elektrik faturası ödemeyen kullanıcılar, ürettiği fazla enerjiyi geri satarak gelir de elde edebiliyor. Tüketimden fazla elektrik üretilen aylarda, fazla enerji şehir şebekesine gönderilirken geliri kullanıcının banka hesabına yatıyor. Kullanıcılar, tüketilen elektriğin üretilenden fazla olduğu aylarda ise sadece aradaki farkı ödüyor.

"Yenilenebilir enerji sektörünü bireysel yatırımlarla yaygınlaştırabileceğimiz için mutluyuz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, 15 yılı aşkın süredir sürdürülebilir finans kapsamında hayata geçirmiş oldukları yenilikçi ürünlere bir yenisini daha eklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

Yenilenebilir enerjiye sağladığımız 5,2 milyar doların üzerinde finansman desteğiyle bu yatırımların ülke genelinde yaygınlaşmasında önemli rol aldık. Şimdi de Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek bankamızda kullanılan alışveriş kredisi ürününü Bireysel Çatı Güneş Enerjisi Sistemi sürecine uyarladık. Sektörümüze öncülük yaparak proje finansmanı seviyesinde geliştirdiğimiz yenilenebilir enerji sektörünü bireysel yatırımlarla yaygınlaştırabileceğimiz için mutluyuz. Müşterilerimiz, bina veya konutuna kuracağı Çatı GES ile karbon salımı yapmayacak ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamış olacak. Aynı zamanda üretim fazlası elektrikten gelir elde edebilecek. Solarçatı ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ve yeni kredi ürünümüz sayesinde bireysel müşterilerimiz, 5 dakikada krediye ulaşıp uygun taksitlerle çatılarına güneş paneli kurabilecek."

"Kullanıcılar, kendi elektriğini üreterek elektrik faturası ödemek zorunda kalmayacak"

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten de Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve yenilenebilir enerjideki payını artırmak amacıyla Bireysel Çatı GES kredisini hayata geçirdiklerini aktardı.

Akten, konutlarına ve binalarına güneş enerjisi santrali kurmak isteyen kişi sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Bu ihtiyacı karşılamak için Solarçatı'yla iş birliği yaptık. Elektriğini yenilenebilir enerjiden sağlayacak kullanıcılar, kendi elektriğini üreterek elektrik faturası ödemek zorunda kalmayacak. Hatta ürettiği fazla enerjiyi şehir şebekesine satabilecek. Yeni ürünümüzle müşterilerimiz, aylık tüketimlerine uygun paketlerden dilediğini seçerek dünyamıza dost enerji üretimi ve tüketimi gerçekleştirebilecek. Bu kredi paketimizle bireysel düzeyde yaygınlaşacak güneş paneli uygulamalarının Türkiye'nin enerji tüketimine getireceği katkıyı görmek için de sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kullanıcılar, 25 yıl boyunca elektrik faturası ödemeyecek"

Solarçatı Üst Yöneticisi (CEO) Utku Korkmaz ise güneş enerjisinden elektrik üretim maliyetlerinin son 10 yılda yaklaşık 10 kat azaldığı için artık çok düşük ücretlerle GES kurulabildiğini, GES ile birlikte kurulacak solarbatarya sisteminin elektrik kesintilerinden kurtulmaya imkan sağladığını kaydetti.