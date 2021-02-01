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Garanti Bankası resmen duyurdu! İlk kez oluyor, avantajlı faiz, indirim...

AA |  01 Şubat 2021 Pazartesi - 12:39 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 13:10

Garanti BBVA'dan bir ilk! Dev banka kamuoyuna duyurdu. Avantajlı faiz oranları sunuluyor. Ayrıca indirim de yapılıyor. Garanti BBVA müşterilerine yüzde 5 oranında indirim fırsatı sunuyor. Müşteriler uzun vadede de büyük kazanç sağlayacak. Söz konusu fırsattan yararlanan kişiler elektrik faturası ödemeyecek. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren bankadan avantajlı kredinin detayları ile ilgili de açıklama geldi. Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Solarçatı'yla iş birliği yapan Garanti BBVA, müşterilerine sunduğu hızlı sonuçlanan alışveriş kredisini Bireysel Çatı GES sürecine uyarlayarak kolay bir şekilde yenilenebilir enerji kredisi kullanılmasına imkan veriyor. Böylece çatı tipi güneş enerjisi yatırımı yapmak isteyip de bürokratik süreçlerde zorlanan konut sahibi veya site yöneticilerinin uygulamalarını kolaylaştırıyor.


 
Garanti BBVA'dan önemli adım. İsteyen herkes yararlanabilecek. Dev banka Türkiye'de bir ilke imza atıyor. Avantajlı faiz, indirim ve ödeme kolaylığı sunuluyor.
 
Garanti BBVA, Bireysel Çatı GES kredileri için avantajlı faiz oranları  sunarken, iş birliği kapsamında Solarçatı alışveriş kredisi kullanan Garanti BBVA  müşterilerine özel yüzde 5'e varan indirimler uyguluyor ve bu sayede müşterilerin  kredili alımlarda maliyetleri azaltılmış oluyor.
 
Çatı GES, bina ve konutların elektriğini güneşten üretmeye imkan  sağlıyor. Elektrik üretimi için başvurulabilecek "en çevre dostu" yöntemlerden  biri olan güneş panelleri, yaz ve kış, gün ışığının olduğu her an enerji  sağlıyor. Herhangi bir yakıt kullanmayan güneş panelleri 25 yıl elektrik  üretiyor. 
 
 Evine çatı paneli kurarak elektrik faturası ödemeyen kullanıcılar,  ürettiği fazla enerjiyi geri satarak gelir de elde edebiliyor. Tüketimden fazla  elektrik üretilen aylarda, fazla enerji şehir şebekesine gönderilirken geliri  kullanıcının banka hesabına yatıyor. Kullanıcılar, tüketilen elektriğin  üretilenden fazla olduğu aylarda ise sadece aradaki farkı ödüyor. 
 
"Yenilenebilir enerji sektörünü bireysel yatırımlarla  yaygınlaştırabileceğimiz için mutluyuz"   
 
 Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı  Ebru Dildar Edin, 15 yılı aşkın süredir sürdürülebilir finans kapsamında hayata  geçirmiş oldukları yenilikçi ürünlere bir yenisini daha eklediklerini belirterek,  şunları kaydetti:
 
Yenilenebilir enerjiye sağladığımız 5,2 milyar doların üzerinde  finansman desteğiyle bu yatırımların ülke genelinde yaygınlaşmasında önemli rol  aldık. Şimdi de Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek bankamızda kullanılan  alışveriş kredisi ürününü Bireysel Çatı Güneş Enerjisi Sistemi sürecine  uyarladık. Sektörümüze öncülük yaparak proje finansmanı seviyesinde  geliştirdiğimiz yenilenebilir enerji sektörünü bireysel yatırımlarla  yaygınlaştırabileceğimiz için mutluyuz. Müşterilerimiz, bina veya konutuna  kuracağı Çatı GES ile karbon salımı yapmayacak ve iklim değişikliğiyle mücadeleye  katkı sağlamış olacak. Aynı zamanda üretim fazlası elektrikten gelir elde  edebilecek. Solarçatı ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ve yeni kredi ürünümüz  sayesinde bireysel müşterilerimiz, 5 dakikada krediye ulaşıp uygun taksitlerle  çatılarına güneş paneli kurabilecek."
       
"Kullanıcılar, kendi elektriğini üreterek elektrik faturası ödemek  zorunda kalmayacak"   
 
Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten de Türkiye'nin  enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve yenilenebilir enerjideki payını artırmak  amacıyla Bireysel Çatı GES kredisini hayata geçirdiklerini aktardı. 
 
Akten, konutlarına ve binalarına güneş enerjisi santrali kurmak  isteyen kişi sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Bu ihtiyacı  karşılamak için Solarçatı'yla iş birliği yaptık. Elektriğini yenilenebilir  enerjiden sağlayacak kullanıcılar, kendi elektriğini üreterek elektrik faturası  ödemek zorunda kalmayacak. Hatta ürettiği fazla enerjiyi şehir şebekesine  satabilecek. Yeni ürünümüzle müşterilerimiz, aylık tüketimlerine uygun  paketlerden dilediğini seçerek dünyamıza dost enerji üretimi ve tüketimi  gerçekleştirebilecek. Bu kredi paketimizle bireysel düzeyde yaygınlaşacak güneş  paneli uygulamalarının Türkiye'nin enerji tüketimine getireceği katkıyı görmek  için de sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
 
"Kullanıcılar, 25 yıl boyunca elektrik faturası ödemeyecek" 
 
Solarçatı Üst Yöneticisi (CEO) Utku Korkmaz ise güneş enerjisinden  elektrik üretim maliyetlerinin son 10 yılda yaklaşık 10 kat azaldığı için artık  çok düşük ücretlerle GES kurulabildiğini, GES ile birlikte kurulacak solarbatarya  sisteminin elektrik kesintilerinden kurtulmaya imkan sağladığını kaydetti.         
 
Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla elektrik giderlerinin 3 kat  artmasını öngördüklerini belirten Korkmaz, "Isınmak için doğal gaza karşı önemli  bir alternatif olan GES kurulumuyla elektriğin yanı sıra doğalgaz ve akaryakıt  giderlerinden de tasarruf edilebilecek. Evine Çatı GES kurarak aylık 1.654 TL'den  başlayan fiyatlarla elektrik faturası öder gibi taksitle sistemin sahibi olacak  kullanıcılar, 25 yıl boyunca elektrik faturası ödemeyecek. Solarçatı olarak,  güneş paneli kurulumunun yanı sıra üretilen fazla elektriğin şebekeye satışı için  gerekli tüm izinlerin alınmasını da sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.             

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