Garanti Bankası resmen duyurdu! Hesabı olan herkesi ilgilendiriyor

Garanti BBVA hesabı olan herkesi çok yakından ilgilendiren kararı duyurdu. Dev banka resmi internet sitesi üzerinden müşterilerini ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Banka tarafından yapılan açıklamada, hesap sahibi müşterilerin on yıl işlem yapmamaları halinde hesaplarının zaman aşımına uğrayacağı bildirildi. Zaman aşımı listesinde hesabı bulunan vatandaşların ise en geç 15 Haziran tarihine kadar bankaya başvuruda bulunması gerektiği bildirildi.

Bankalarda hesabı olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Vatandaşlar bazen bu hesaplarını unutabiliyorlar. Bu kapsamda Garanti BBVA müşterilerine önemli bir bilgilendirmede bulundu. Hesabı olan müşterileri için açıklamada bulunan banka zaman aşımına uğrayan hesaplar için son tarihin 15 Haziran 2021 olduğunu bildirdi.Banka tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:Bilindiği üzere 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 62.’inci maddesine göre, bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.