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Garanti Bankası resmen duyurdu! Hesabı olan herkesi ilgilendiriyor

29 Ocak 2021 Cuma - 8:17 | Son Güncelleme : 29 01 2021 - 8:17

Garanti BBVA hesabı olan herkesi çok yakından ilgilendiren kararını duyurdu. Dev banka SMS ile müşterilerine bilgilendirme yaptı. Garanti BBVA avans hesap ve gecikme faiz oranlarını değiştirdi. Yeni faiz oranları 1 Şubat itibarıyla geçerli olacak.

Ayrıca banka 2020 yılında 6 milyar 385 milyon 163 bin TL konsolide net kar elde ettiğini de açıkladı.


Garanti Bankası resmen duyurdu.Hesabı olan herkesi ilgilendiriyor. Merkez Bankası’nın sıkılaştırma adımları çerçevesinde kredi faizlerindeki artışa paralel bankalar da peş peşe  kredili mevduat hesapları ve gecikme faiz oranlarını açıklıyor. Garanti BBVA, 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla geçerli olacak avans hesap ve gecikme faiz oranlarını açıkladı. Faiz oranları arttı. Banka kararı müşterilerine SMS ile duyurdu. Yapılan bilgilendirmede avans hesabı faiz oranı 1.89, gecikme faiz oranı ise 2.19 olarak uygulanacak.
 
 
6 milyar 385 milyon 163 bin TL kar
 
Öte yandan Garanti BBVA 31 Aralık 2020 tarihli finansal  tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, 2020 yılı net  karı 6 milyar 385 milyon 163 bin TL oldu. Bankanın aktif büyüklüğü 540 milyar 912  milyon 805 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi  krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 415 milyar 799 milyon 688 bin TL'ye  ulaştı.Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA'nın fonlama  kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti.  Aktiflerin yüzde 66'sı mevduatlar ile fonlanırken müşteri mevduat tabanı yıllık  yüzde 30 büyümeyle 356 milyar 746 milyon 593 bin TL oldu. Bankanın konsolide  sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,9, öz kaynak karlılığı yüzde 11, aktif  karlılığı ise yüzde 1,3 seviyelerinde gerçekleşti. 
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep  Baştuğ, 2020 yılının, öncelikle çalışanların ve müşterilerin sağlığına  odaklanılan bir yıl olduğunu belirterek, "Yaşanan farklı dinamiklere ve  zorluklara rağmen, Garanti BBVA olarak yılı hem finansal hedeflerimiz, hem de  stratejik performans göstergelerimiz açısından başarıyla geride bıraktık. Bugüne  kadar hiç tecrübe etmediğimiz olağanüstü şartlarda, hem tüzel hem bireysel  kaynaklı ciddi bir kredi büyümesine şahit olduk. Bankamız bu yılı yüzde 33'ün  üzerinde bir TL kredi büyümesiyle bitirdi. Özellikle yüzde 40 seviyelerinde olan  TL ticari kredilerdeki büyüme, yıla damgasını vurdu. Bankamız bir kez daha reel  sektörle beraber olağanüstü koşullarda sağlıklı büyüyebileceğini göstermiş oldu."  ifadelerini kullandı.
Fonlama tarafında ise tabana yaygın mevduat kaynaklı büyüme odağını  sürdürdüklerini aktaran Baştuğ, şunları kaydetti: "Müşterilerimizin bize duyduğu güvenle yılı Türk Lirası mevduatta  yüzde 26 büyümeyle bitirdik. Yurt dışı borçlanma programı çerçevesinde ise  uluslararası piyasalardan sağladığımız sendikasyon kredimizi yeniledik. Güçlü  sermayemiz ve yüksek likidite seviyemizle dış ticaretin finansmanına katkı  sağlamaya ve ülkemizdeki şirketlere uluslararası rekabette destek sunmaya devam  edeceğiz. Büyümeye odaklanırken, bir yandan da aktif kalitesi tarafında ihtiyatlı  yaklaşımımızı sürdürdük.
 
Sektördeki en yüksek karşılık oranına sahibiz. 2021’de oluşabilecek  riskler için tedbirimizi bugünden aldık. Önümüzdeki dönemde, müşterilerimizin  güvenilir finansal ortakları olma hedefiyle, ihtiyaç ve taleplerini en iyi  şekilde karşılamak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu ekonomik toparlanma ortamında,  ekonomimizin sürdürülebilir büyümesi ve sağlıklı, sağlam bir tabanda genişlemesi  hedefleri doğrultusunda büyüme politikamız devam edecek."
 
 "Dijital müşteri ve işlemlerin hızla arttığı bir yılı geride  bırakıyoruz"
 
Baştuğ, pandemi sürecinin en büyük kazanımının dijitalleşme olduğunu  belirterek, "Dijital bankacılık farkındalığının, dijital müşteri ve işlemlerin  hızla arttığı bir yılı geride bırakıyoruz. Bugün dijital kanallarımızı kullanan  9,6 milyon müşterimiz var. Bu alanda yıllardır yaptığımız yatırımların ne kadar  önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Türkiye’de dijitalleşmeye son 25  yıldır en büyük yatırımı yapan banka olarak, bu dönemde müşterilerimize tüm  kanallardan kesintisiz ve kaliteli hizmet sağlamayı sürdürebildik. Yeni  düzenlemelerin de getireceği fırsatları da değerlendirerek, dijital dönüşümü  doğru strateji ve doğru araçlarla destekleyerek, sektöre öncülük etmeye devam  edeceğiz." değerlendirmesini yaptı. Bu yıl dünya genelinde öne çıkan bir diğer başlığın ise  sürdürülebilirlik olduğunu vurgulayan Baştuğ, şu ifadeleri kullandı:  "Biz Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir kalkınmaya 15 yılı aşkın  süredir katkı sağlıyoruz. 2020'de, bu alanda dünya çapında bir ilke imza atarak,  yenilenen sendikasyon kredimizi sürdürülebilirlik kriterlerine endeksledik.  Böylece, pandemi döneminin yarattığı belirsizliklere rağmen, çevresel  taahhütlerimizi bir adım öteye taşıdık. Müşteri tarafında ise kredi yapılarında  birçok ilki gerçekleştirdik. Müşterilerimizin iş yapış şekillerini daha  sürdürülebilir ve yeşil olmaya teşvik ederek, Yeşil Kredi, Cinsiyet Eşitliği  Kredisi ve Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Kredi yapıları gibi pek çok finansman  mekanizmasını etkin olarak kullanıyoruz. Bugüne kadar sürdürülebilir finans konusunda yaklaşık 40 milyar TL  finansman sağladık. Türkiye'nin düşük karbonlu ekonomiye geçişi ve Sürdürülebilir  Kalkınma Amaçları kapsamındaki hedeflerine ulaşabilmesi için iş dünyasının  dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen  ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."
 

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