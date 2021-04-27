Garanti Bankası resmen duyurdu! Değişti, faiz oranı...

Garanti BBVA'dan flaş faiz kararı! Dev banka yeni kararı tüm müşterilerine duyurdu. Garanti Bankası faiz oranlarını değiştirdi. 1 Mayıs itibarı ile uygulanmaya başlayacak. Yeni faiz oranlarının detayları Garanti müşterilerine SMS ile gönderildi. Garanti BBVA müşterilerine gönderilen mesajda, "Değerli müşterimiz, 01.05.2021 tarihinden itibaren, Avans Hesap aylık akdi faiz oranı %1.98, gecikme faiz oranı ise %2.28 olarak güncellenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Garanti Bankası faiz oranlarında değişikliğe gitti. Garanti BBVA resmen duyurdu. Hesabı olan herkesi ilgilendiriyor. Merkez Bankası ’nın sıkılaştırma adımları çerçevesinde peş peşe adımlar atıyor. Bankalar da kredili mevduat hesapları ve gecikme faiz oranlarında artışa gitti. Yeni kararı Garanti BBVA müşterilerine SMS ile duyurdu. Yapılan açıklamada "Değerli müşterimiz, 01.05.2021 tarihinden itibaren, Avans Hesap (Kredili Mevduat Hesabi) aylık akdi faiz oranı %1.98, gecikme faiz oranı ise %2.28 olarak güncellenecektir. İyi günler dileriz" denildi.

Garanti BBVA şubat ayında avans hesap ve gecikme faiz oranlarında güncelleyeme gitmiş ve 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla geçerli olacak avans hesap ve gecikme faiz oranlarını açıklamıştı. Avans hesabı faiz oranı 1.89, gecikme faiz oranı ise 2.19 olarak güncellenmişti.

Avans Hesap (Kredili Mevduat Hesabı) nedir?

Avans Hesap, acil para lazım olduğunda, hesabınızda para yokken bile acil nakit çekebilmenizi ve ödemelerinizi gerçekleştirmenizi sağlayan, vadesiz hesabınıza bağlı kredili mevduat hesabıdır. Kısa süreli Türk lirası ihtiyaçlarınızı karşılamak için hesabınızda yeterli para olmadığında Avans Hesap (Kredili Mevduat Hesabı) limitinizi kullanabilir ve sadece kullandığınız tutar ve gün için çektiğiniz nakit avans tutarının faizini ödersiniz.

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Birçok banka çalışma saatlerini değiştirdi. Saatleri değişen tüm bankalar müşterilerine yeni çalışma saatlerini duyurdu. Garanti BBVA da koronavirüs salgını nedeni ile çalışma saatlerinde değişiklik yaptı.

Garanti BBVA'dan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama:

Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz.