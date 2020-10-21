Garanti Bankası'ndan 12 ay geri ödemesiz kredi imkanı! Faiz oranı ve vadesi...

Garanti Bankası'ndan kredi müjdesi... 12 ay geri ödemesiz ve cazip faiz oranları ile kredi imkanı! Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Yüz binlerin yüzünü güldürecek haber Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) geldi. Sabit faizli krediler için 12 ay geri ödemesiz kredi fırsatı sunuluyor. 48 ay vadeli kredi için başvuru şartları ve bankaların isimleri tek tek açıklandı. Uygun vade ve kredi faiz oranları ile başta Garanti Bankası olmak üzere 15 banka sektörü rahatlatacak kredi fırsatı sunuyor. Peki, Garanti Bankası (Garanti BBVA) kredi başvurusu nasıl yapılır? 12 ay ödemesiz kredi şartları ve Garanti Bankası kredi faiz oranları!

Corona virüs salgınından olumsuz etkilenen işyerleri önemli tedbirler alındı. Sektöre 12 ay geri ödemesiz kredi fırsatı geldi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Garanti fonu kefaleti ile başta Garanti Bankası olmak üzere toplam 15 banka tarafından işletmelere verilecek Turizm Destek Paketi'nin detaylarını açıkladı. Peki, Peki, Garanti Bankası (Garanti BBVA) kredi başvurusu nasıl yapılır? 12 ay ödemesiz kredi şartları ve Garanti Bankası kredi faiz oranları!

Hükümetten turizm sektörünü rahatlatacak kredi hamlesi geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Garanti Fonu güvencesiyle turizm sektörünün canlandırılması için Turizm Destek Paketi devreye alındı. Turizm sektörüne can suyu olacak kredi paketini Türkiye Bankalar Birliği (TBB) açıkladı. Turizm Destek Paketiyle corona virüsün etkilerinin azaltılması hedefleniyor. TBB'nin açıklamasına göre, Garanti Bankası başta olmak üzere 15 dev banka turizm sektörüne destek olacak büyük kredi paketini açıkladı. Garanti Bankası'ndan kredi kullanacak şirketler için faiz oranları da belli oldu. Yapı Kredi , kredi başvurusunda sabit faizli krediler için 12 ay geri ödemesiz kredi fırsatı sunuyor, kredinin vadesi ise 48 ay.

GARANTİ BANKASI'NDAN 48 AY VADE İLE KREDİ İMKANI

TBB'den yapılan açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile 15 banka tarafından işletmelere 10 milyar TL kredi sağlanacağı belirtildi. Turizm Destek Paketi ile krediler, 1 Kasım 2021 tarihini geçmemek kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacak.

Garanti Bankası başta olmak üzere 15 büyük bankada faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 250 baz puan olarak belirlendi. Yararlanıcı başına kefalet üst limiti 32 milyon TL ve kredi üst limiti 40 milyon TL olacak.

GARANTİ BANKASI (GARANTİ BBVA) 12 AY GERİ ÖDEMESİZ KREDİ PAKETİ

Türkiye Bankalar Birliği açıklamasında, yeni kredi paketi ile ilgili bilgi verdi. TBB'nin açıklamasında Turizm Destek Paketi'ni sağlayacak bankalar da şu şekilde sıralandı: