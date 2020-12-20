Garanti Bankası kararı resmen duyurdu! Hesabı olan...

Garanti Bankası harekete geçti ve resmen açıkladı. Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Dev banka yeni alınan kararı hesabı olan tüm müşterilerine duyurdu. Bir dönem sona erdi. Artık yapılamayacak. Bankada hesabı olanlar SMS şifresi ile bankacılık hizmeti alamayacak.

Garanti Bankası harekete geçti ve milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni bir karara imza atıldı. Dev bankadan yeni açıklama geldi. Garanti Bankası'nda hesabı olan herkesi çok yakından ilgilendiren karar sonrası yeni bir dönem başladı.

Garanti Bankası'nda hesabı olan herkesi yakından ilgilendiriyor. SMS şifresi ile banka hesabına ulaşmak artık mümkün değil. Banka müşterilerinin mobil uygulama indirmesi gerekiyor. Mobil uygulama QR kod ile indirilebiliyor.

GARANTİ BANKASI MESAİ SAATLERİ

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler dolayısı ile bankaların çalışma saatleri değişti. Garanti Bankası geçtiğimiz günlerde bu değişikliği müşterilerine duyurmuştu. Bankanın çalışma saatleri 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 olarak yeniden düzenlendi.