Garanti Bankası 7 bin lira ödeyecek! Ve belli oldu...

Merakla bekleniyordu ve belli oldu. Teklifler değerlendirildi Garanti BBVA kazandı. Ödeme tarihi 1 Haziran. 6 banka katılmıştı Boğaziçi Üniversitesi personeline maaş ile birlikte 7 bin lira promosyon ödenecek.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan promosyon ihalesi sonuçlandı. İhaleye 6 banka katılmıştı. Verilen teklifler arasında en yüksek maaş promosyonu veren Garanti BBVA ile anlaşma sağlandı. Bu kapsamda, personele 7 bin TL promosyon ödenmesine karar verildi. Üniversitesi Rektörlüğü, yaptığı ihale ile üniversiteler arasında en yüksek maaş promosyonunu aldı.

Boğaziçi Üniversitesi personeli 2021-2024 yıllarını kapsayan ihale kapsamında tek seferde ödenmek üzere 7 bin TL'lik promosyona hak kazandı.

Promosyonlar 1 Haziran'a kadar peşin olarak ve tek seferde ödenecek.3 yılda bir kez düzenlenen, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gerçekleştirilen promosyon ihalesinde, en fazla ödeme yapan banka ile anlaşma yapılıyor. İhale sonrasında personele yapılacak promosyon ödemeleri en kısa sürede, tek seferlik gerçekleştiriliyor.