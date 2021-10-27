Garaj sayısını 50'ye çıkaracak!

İşadamı Yakup Sabancı’nın 1990’da kurduğu Birlas Motorsporları firması Yasco Motorsports motosiklet bakım ve servis zincirinin ardından “Birlas Garage” markasıyla da otomobil ve hafif ticari araçlara yöneldi. Birlas Garage Türkiye genelindeki 21 ilde 26 franchise servis noktası ile hizmetlerini genişletiyor. Birlas Garage mağazalarıın 2022 sonuna kadar 50’ye ulaşması hedefleniyor. Yedek parça ve diğer ürünlerde sektörün önde gelen madeni yağ ve yedek parça tedarikçileriyle görüşmeleri tamamlayan Birlas Garage 13 -14 Kasım’da İstanbul’da 2022 Vizyon toplantısı da gerçekleştirecek.

Parola:”Güvenli ve ekonomik”



Birlas Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Demirdağ da, uzun yıllardır devam eden uluslararası markaların temsilciliği, mekanik bakım hizmeti, filolara lastik temini gibi konularda oluşan birikimle Birlas Garage’ın doğurduğunu belirtti. Demirdağ şunları kaydetti:



Filo ,sigora ,araç kiralama ve bireysel müşterilere her türlü bakım ve bervis hizmeti veren Birlas,kış sezonu için araçları Birlas Garage’lara bekliyor. Yılların uzmanlığı ile Birlas Garage servis elemanları motor yağı,silecek, yağ filtresi, akü, radyatör kontrol ve değişimi gibi işlemleri gereken azami güven ve ekonomi ile çözümlüyor. Araçların mini onarım ,mekanik bakım ve hasar tairat işlemlerinin süratli ve özenle gerçekleştiren Birlas Garage zincirini daha da büyüteceğiz.”