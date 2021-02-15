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Gara şehitlerine acı veda!

DHA, AA |  15 Şubat 2021 Pazartesi - 11:52 | Son Güncelleme : 15 02 2021 - 12:38

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından jandarma er Süleyman Sungur, memleketi Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı.
Şehitlerden Astsubay Semih Özbey için Malatya'da cenaze töreni düzenlendi.
Aydın Köse'nin cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi.


Malatya Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlanan şehit Sungur'un (27)  Türk bayrağına sarılı cenazesi, helikopterle Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına  getirildi.
 
Burada düzenlenen törende şehidin cenazesi katafalka konuldu, saygı  duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu.
 
 
Törene, şehidin annesi Şirin, babası Salih Sungur ve yakınları ile  Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı  İhsan Selim Baydaş, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu  Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin  Başbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Siirt 3. Komando Tugay  Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.  Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve vatandaşlar katıldı.
 
 
İl Müftüsü Vahap Kapıcıoğlu'nun dua ettiği törende Orgeneral Çetin ve  Vali Hacıbektaşoğlu, şehidin babası Salih Sungur ve yakınlarını teskin etmeye  çalıştı.
 
Şehit Sungur'un cenazesi, Barış Mahallesi'ndeki babaevinde helallik  alınmasının ardından Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'ne getirildi.
 
Cenaze namazı sonrası vatandaşlar "kahrolsun PKK" sloganları attı.
 
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli şehit Sungur'un  cenazesi, Şeyh Süleyman Mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.
 
 
Aydın Köse son  yolculuğuna uğurlandı  
Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da,  terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Aydın  Köse'nin cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi. 
 
Kahta Devlet Hastanesi morgundan ilçeye bağlı Salkımbağ köyüne  getirilen şehit Köse'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Eyüp Sultan Camisi'nin  avlusuna getirildi.
 
Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı  Bekir Pakdemirli, Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın,  İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl  Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve çok sayıda vatandaş katıldı.
 
Bakan Pakdemirli, tören alanındaki konuşmasında, şehit yakınlarına ve  Türk milletine başsağlığı diledi.
 
Şehide son görevlerini yerine getirmek için toplandıklarını hatırlatan  Pakdemirli, "Şehadet şerbetini içmiş bu kardeşimize Rabbimden rahmet diliyorum.  Şehit olan kardeşlerimiz için Yüce Kitabımız buyuruyor ki 'Sakın ola onlara ölü  demeyin, onlar ölü değildir.' Böyle bir ödülle ödüllendirilen kardeşimizi bugün  ebediyete gönderiyoruz. Ülkemizin, Türkiye'mizin kararlılığı sürecektir. İnşallah  topraklarımızda ve komşu ülkelerimizde bir tek terörist kalmayana kadar inlerine  girecek ve onlara bunun hesabını soracağız. Tüm şehitlerimize haklarınızı helal  etmenizi istiyorum." diye konuştu.
 
Kürtçe ağıtların yakıldığı tören sırasında şehidin amcasının oğlu,  terör örgütüne tepki göstererek, "Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Ağlamıyoruz, bu  bizim düğünümüz. Ben de 3 oğlum da şehit olmaya hazırız. PKK terör örgütünü  sevindirmiyoruz." dedi.
 
İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Bakan  Pakdemirli'nin bir süre taşıdığı şehidin cenazesi, babaevine götürüldü.
 
Helallik alınmasının ardından şehit Köse'nin cenazesi, köydeki  mezarlıkta toprağa verildi.
 
 
ASTSUBAY SEMİH ÖZBEY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şehitlerden Astsubay Semih Özbey için Malatya'da cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından şehit Özbey, son yolculuğuna uğurlandı.
 
ESKİŞEHİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
31 yaşındaki Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin de acı haberi, Eskişehir'de yaşayan ailesine verildi. Şehidin baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı.
 

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Gara şehit PKK operasyon
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