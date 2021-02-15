Gara şehitlerine acı veda!

Burada düzenlenen törende şehidin cenazesi katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Vahap Kapıcıoğlu'nun dua ettiği törende Orgeneral Çetin ve Vali Hacıbektaşoğlu, şehidin babası Salih Sungur ve yakınlarını teskin etmeye çalıştı.

Şehit Sungur'un cenazesi, Barış Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'ne getirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli şehit Sungur'un cenazesi, Şeyh Süleyman Mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.

Aydın Köse son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Aydın Köse'nin cenazesi, memleketi Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi.

Kahta Devlet Hastanesi morgundan ilçeye bağlı Salkımbağ köyüne getirilen şehit Köse'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Eyüp Sultan Camisi'nin avlusuna getirildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Pakdemirli, tören alanındaki konuşmasında, şehit yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Şehide son görevlerini yerine getirmek için toplandıklarını hatırlatan Pakdemirli, "Şehadet şerbetini içmiş bu kardeşimize Rabbimden rahmet diliyorum. Şehit olan kardeşlerimiz için Yüce Kitabımız buyuruyor ki 'Sakın ola onlara ölü demeyin, onlar ölü değildir.' Böyle bir ödülle ödüllendirilen kardeşimizi bugün ebediyete gönderiyoruz. Ülkemizin, Türkiye'mizin kararlılığı sürecektir. İnşallah topraklarımızda ve komşu ülkelerimizde bir tek terörist kalmayana kadar inlerine girecek ve onlara bunun hesabını soracağız. Tüm şehitlerimize haklarınızı helal etmenizi istiyorum." diye konuştu.

Kürtçe ağıtların yakıldığı tören sırasında şehidin amcasının oğlu, terör örgütüne tepki göstererek, "Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Ağlamıyoruz, bu bizim düğünümüz. Ben de 3 oğlum da şehit olmaya hazırız. PKK terör örgütünü sevindirmiyoruz." dedi.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Bakan Pakdemirli'nin bir süre taşıdığı şehidin cenazesi, babaevine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından şehit Köse'nin cenazesi, köydeki mezarlıkta toprağa verildi.