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Gara'da SİHA'lar teröristler böyle vuruldu! İşte sıcak görüntüler

14 Şubat 2021 Pazar - 23:37 | Son Güncelleme : 14 02 2021 - 23:55

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin Türk SİHA'ları tarafından imha edildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.


Mehmetçik, Gara'da aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de olduğu 53 teröristi etkisiz hale getirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gara'yı teröristlere mezar ettiği görüntüler ortaya çıktı.
 
SİHA'LARDAN KAÇAMADILAR
 
Gara'da alıkoydukları vatandaşlarımızı şehit eden PKK'lı teröristlerden 3'ü, gecenin karanlığını fırsat bilerek paramotor ile kaçmaya çalışırken SİHA'larımız tarafından böyle imha edildi.13 VATANDAŞIMIZ
 
ŞEHİT EDİLDİ
 
Terör örgütü PKK tarafından Gara'da bulunan mağarada şehit edilen 13 vatandaşımızın bugün cansız bedenine ulaşıldı. Şehit edilenlerden 1'inin omzuna, 12'sinin ise başına ateş edildiği öğrenildi. PKK'nın bu saldırısına anında cevap verilirken, Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda şimdiye kadar 53 terörist öldürüldü.
 
 

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