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Gara'da şehit edilen Muhammet Salih Kanca'nın cenazesi Samsun'a getirildi

AA |  15 Şubat 2021 Pazartesi - 10:55 | Son Güncelleme : 15 02 2021 - 10:55

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Muhammet Salih Kanca'nın (38) cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.


Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehidin naaşını,  aile üyeleri ile Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Büyükşehir Belediye Başkan  Vekili Nihat Soğuk, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven ve İl Emniyet Müdürü  Ömer Urhal'ın da aralarında bulunduğu askeri ve mülki erkan karşıladı.
 
Şehidin babasının da aynı uçakla kente geldiği, annesinin ise 2016  yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.
 
Kanca'nın cenazesi, İlkadım ilçesi Büyük Cami'de kılınacak cenaze  namazının ardından Kıranköy Şehitliği'ne defnedilecek.
 
  
 

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Pençe Kartal-2 Harekatı Gara şehit
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