Bakan Akar sözde mağara sorumlusu Sorej kod adlı Kamuran Ataman isimli teröristin turuncu listede arandığını bildirdi. DHA, turuncu listede aranan teröristin fotoğrafına ulaştı. Bakan Akar, teröristin 2017den önce Beytüşşebap bölgesinde birçok katliama katıldığını ve buradan bir şekilde kaçarak Kamışlıda, Derikte 2017-2018 yıllarında sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptığını bildirdi. Bakan Akar, teröristin hastalandığı ya da yaralandığı için Derikten Garaya gönderildiğini bildirdi. Bakan Akar, operasyon sırasında teslim olan teröristin ifadesine göre, sözde mağara sorumlusu olan terörist Kamuran Atamanın 13 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu olduğunu bildirdi.
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- Gara’da 13 vatandaşımızı şehit eden PKK’lı hainin kimliği açıklandı
Gara’da 13 vatandaşımızı şehit eden PKK’lı hainin kimliği açıklandı
DHA | 16 Şubat 2021 Salı - 17:21 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 17:21