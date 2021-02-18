Gara’da 13 vatandaşımızı şehit eden PKK’lı hain ile ilgili detaylar ortaya çıktı

Gara’da 13 kişiyi şehit eden ‘Şorej’ kod adlı PKK’lı katil Kamuran Ataman’ın örgütün elebaşlarından Duran Kalkan’ın yakın korumalığını da yaptığı ortaya çıktı.

Hendek eylemlerinden yol kesmeye kadar birçok terör eyleminin başında bulunan Kamuran Ataman, 1 milyon lira ödülle turuncu kategoride aranıyordu.

İstihbarat kayıtlarına göre, ‘Şorej’ kod adlı terörist Kamuran Ataman 35 yaşında. Terör örgütüne 23 Ağustos 2004 yılında Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinden katıldı. Örgüt içinde sözde halkla ilişkiler faaliyetleri, sözde mahkeme üyeliği, sözde komutanlık gibi faaliyetlerde bulundu.

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Türkiye’nin yanı sıra Irak ve Suriye ’deki birçok terör eylemine katıldı. Aynı zamanda terör örgütünün elebaşlarından Duran Kalkan’ın yakın korumalığını yaptı. Terör örgütünün sözde Türkiye saha sorumlusu İskan Akyüz ile yakın çalışmaya devam ediyordu.