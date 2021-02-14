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13 şehitle ilgili provokatif paylaşım yapanlara soruşturma

14 Şubat 2021 Pazar - 17:22 | Son Güncelleme : 14 02 2021 - 17:46

Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 sivil vatandaşın terör örgütü PKK/KCK tarafından şehit edilmesiyle ilgili sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlattı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesi nedeniyle bazı sosyal medya platformlarında 'esir kampını TR bombaladı' şeklindeki paylaşımlar ile daha önce kaçırılan şehit vatandaşların görüntülerinin yayınlandığının tespit edildiği bildirildi. Görüntü yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.
 

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gara şehit
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