Gara'da 13 şehit! Bakan Akar ve Bakan Soylu yarın Meclis'te konuşacak

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, terör örgütünün Gara'da şehit ettiği 13 vatandaşımızla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yarın Genel Kurul'da gündem dışı konuşma yapacağını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin açıklamasında, 'Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yarın Genel Kurul'da gündem dışı konuşma yapacak' dedi.

AK Parti İl Kongrelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün sizlerle ve milletimizle ülkemizin son 40 yılına damgasını vuran terör meselesiyle ilgili bir perspektifte hasbihal etmek istiyorum. Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerimizle teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimiz bir kısmı 5 ay bir kısmı 6 ay bu teröristlerin ellerinde esirdi.