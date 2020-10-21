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GAP'tan flaş karar! Avrupa'daki mağazalarını kapatıyor

21 Ekim 2020 Çarşamba - 14:24 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 14:24

Amerikan giyim şirketi GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatma kararı aldı.


Le Monde'un haberine göre, Temmuz 2021 itibarıyla geçerli olacak plana göre şirket, Avrupa'da bulunan yaklaşık 120 mağazasını kapatarak kıtadan ayrılacak. Geçen yıl karşılaştığı finansal zorlukların üstesinden gelmek ve markayı yeniden canlandırmak amacıyla kıtadaki 230 satış noktasını kapatan şirket, yıllık 90 milyon dolar tasarruf etmeyi planladığını duyurmuştu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği kısıtlamalarla satış rakamları düşen şirket, bu yılın 2. çeyreğinde 62 milyon avro zarar ettiğini açıklamıştı.

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