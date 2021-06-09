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Ganymede ilk kez bu kadar yakından görüntülendi!

AA |  09 Haziran 2021 Çarşamba - 21:32 | Son Güncelleme : 09 06 2021 - 21:32

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Jüpiter keşif aracı Juno, gezegenin uydusu Ganymede'i yakın geçişi sırasında fotoğrafladı.


NASA'dan yapılan açıklamada, Juno'nun 7 Haziran'da uydunun 1038  kilometre yaklaştığı, bunun Galileo uzay aracının Mayıs 2000'de yaptığı geçişten  bu yana en yakın temas olduğu belirtildi.
 
Juno'nun geçişi sırasında çektiği iki fotoğraf, Dünya'ya ulaştı. NASA,  fotoğrafları internet sitesinde yayımladı.
 
Biri Juno'nun "Junocam" adı verilen optik kamerası, diğeri ise "Yıldız  Referans Ünitesi" adı verilen yeşil filtreli karanlık görüş kamerası tarafından  çekilen fotoğraflarda, uydunun yüzeyi tüm kraterleri ve çizgileriyle net  görülebiliyor.
 
Juno Baş Araştırmacısı Scott Bolton, "Bir uzay aracı, bu nesilde ilk  kez bu dev uyduya bu kadar yaklaşıyor. Bilimsel sonuçlara varmak için acele  etmeyeceğiz. Şimdilik bu göksel ihtişamın tadını çıkarıyoruz." ifadelerini  kullandı.
 
Jüpiter'in yörüngesinde toplam 79 uydusu bulunuyor. En büyükleri  Ganymede, Güneş Sistemi'ndeki 9'uncu en büyük cisim. Merkür'den büyük olan  Ganymede, Güneş Sistemi'nde kendi manyetik alanı bulunan tek uydu olarak da  biliniyor.
 
NASA'nın 2011'de uzaya fırlattığı Juno keşif uydusu, Temmuz 2016'da  Jüpiter'e vardığından bu yana gezegenin yörüngesinde keşif faaliyetini  sürdürüyor.
 
  

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