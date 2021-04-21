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Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na gönderme!
Gamze Özçelik, Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin kendisi için uçak kiralayıp, "En iyisini hak ediyorum" açıklamasına Afrika'daki çocuklar üzerinden tepki gösterdi.
Umuda Koşanlar Derneği’nde yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Gamze Özçelik, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin uçak kiralamasına ardından Subaşı'nın, "En iyisini hak ediyorum" açıklamasına göndermede bulundu.