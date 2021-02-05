Gamze Erçel o fotoğrafı paylaştı ve...

"ÜÇ DELİ KIZ"

Oyuncu Hande Erçel ve Gamze Erçel'in kanser tedavisi gören anneleri Aylin Erçel, Ocak 2019'da hayatını kaybetmişti. 29 yaşındaki Erçel, bebeğine kanserden hayatını kaybeden annesinin adı olan 'Aylin Mavi' ismini vermişti.

Hande Erçel, annesinin birinci ölüm yıldönümünde duygusal bir yazı kaleme almıştı: Biz büyürken evde üç kızdık böyle... Üç deli kız... Sen aramızdan ayrılalı bir sene oldu, biz yine üç kızız... Senin öğretilerinle büyüyoruz, büyütüyoruz.