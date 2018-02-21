Gamze Aksu kimdir? (Survivor 2018)

Gamze Aksu kimdir sorusunun yanıtını haberimizde derledik. Survivor 2018 Gönüllüler takımındaki Gamze Aksu, yarışmadaki sakatlığı nedeniyle diskalifiye edildi. İşte Gamze Aksu'nun hayatına dair merak edilenler...
GAMZE AKSU KİMDİR?
1988 yılında dünyaya gelen Gamze Aksu 3 yaşındayken artistik jimnastiğe başladı. Tam 14 yıl bu sporu devam ettiren Aksu, daha sonra kule atlama sporu yapmaya başlamıştır. Modern Dans Bölümü’ne giren güzel oyuncu, sakatlanma yaşayınca Opera Bölümü’ne yatay geçiş yaptı. Sonrasında İzmir’de Paprika Grubu’nu kuran Gamze Aksu, uzun süre şarkı söylemiştir. Paprika ile İzmir’de, İstanbul’da ve sahil bölgelerinde konserler vermiştir. Yalan Dünya dizisine konuk oyuncu olarak katılan yetenekli oyuncu kliplerde ve reklamlarda rol almıştır. Son olarak Recep İvedik 4 filminde Ebru karakteriyle ilk kez bir sinema filminde rol almıştır. Güzel oyuncu Gamze Aksu 1,75 boyunda ve 57 Kg ağırlığındadır.
GAMZE AKSU'DAN SURVIVOR'A ERKEN VEDA!
Survivor'da eleme gecesinde bir de diskalifiye sürprizi yaşandı. Survivor'da Acun Ilıcalı, Gamze'nin rahatsızlığı nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceğini ve yerine yeni bir yarışmacının dahil edileceğini açıkladı. Sevilen yarışmada Hakan Hatipoğlu'nun durumu da belirsizliğini koruyor...