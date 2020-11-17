Gamze Açar'ın şüpheli ölümü! Mide bulandıran detaylar ortaya çıktı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için buluştuğu kişilerle gittiği termal otelin 5'inci katından düşerek ölmesi ile ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. Sanıklarsan Rıza D. ifadesinde çok sayıda alkollü içecek aldıklarını sonra da berbere gittiklerini söyledi.

Kızılcahamam’da bir otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar’ın (17) şüpheli ölümünde sanıkların ifadeleri birbiriyle çelişti. Şüphelilerin olay günü olan 31 Ekim’de Gamze Açar’ı getirmeye gitmeden önce berbere gidip tıraş olduktan sonra çok sayıda içki alarak hazırlık yaptıkları ifadelerine yansıdı.

Soruşturma dosyasına göre, Ankara Kızılcıhamam’da devre mülk satışı işiyle uğraşan Rıza D. bazı internet sitelerinde, “4 bin TL maaş ile konaklamalı olarak bayan personel arandığı ilanı” verdi. 17 yaşındaki Gamze Açar, iş ilanı nedeniyle Rıza D. ile irtibata geçti. Yapılan görüşmelerinin ardından Rıza D., Açar’a akşam gelip kendisini alabileceğini söyledi.

BERBERDE TIRAŞ OLDULAR

Rıza D., Açar’ın Kızılcahamam gelmeyi kabul ettikten sonra, dosyanın diğer şüphelileri ile birlikte ilçe merkezine giderek çok sayıda alkol lü içki aldıklarını ve berberde tıraş olduklarını anlatarak, “Tıraş olduğum esnada Okan’ı aradım ve berberde olduğumu bir iş başvurusu olduğunu, işe gelecek olan kadın şahsı almak üzere Ankara’ya gitmemiz gerektiğini söyledim. Okan O. beni işe alan kişidir” dedi.

SEVGİLİSİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Gamze Açar’ı, Rıza D. ile birlikte Ankara’dan alarak gece saat 01.30 sıralarında otele getiren Okan O. da tanık olarak verdiği ifadesinde “Rıza Ankara’da personelleri olduğunu, birlikte benim arabamla alıp almayacağımızı sordu. Rıza bana Ankara’ya giderken, alacağımız şahıslardan bir tanesinin sevgilisi olduğunu söyledi” diye konuştu.

OTELE NASIL ALINDI?

Yaşı tutmaması nedeniyle Gamze Açar’ın nasıl otele alındığı konusunda çelişkili açıklamalar yapıldı. Şüpheli Rıza D. ifadesinde, “tesise girişlerde kimlik kaydı alındığı için Gamze’ye maskesini kapatmasını, yaşının 17 olduğu için tesisin sıkıntı yaratabileceğini, hatta Okan ‘yanında getirdiği sırt çantasını araçta bırakmasını’ söyledi. Beraber 31 Ekim günü saat 01.30 sıralarında otele girdik. Biz otele girdiğimiz esnada Okan, resepsiyon görevlisi ile konuşarak yoluna devam etti. Üçümüz beraber asansöre binerek benim odamın bulunduğu 5. kata çıktık” dedi.

KANEPEDE SIZDI

Rıza D., Gamze Açar ile birlikte, kaldığı 506 nolu odaya geldiğini, diğer şüpheliler Mustafa Emre D., Hüseyin Emre G., Emre E. ve kardeşi Mehmet D.’nin de aynı odada bulunduğunu belirtti. Kendisi, Gamze ve Mustafa Emre D.’nin alkol aldığını Rıza D., “Mustafa Emre D. fazla alkol aldığı için kanepede sızdı. Diğerleri alkol almadı, bir süre sonra da kendi odalarına gitti” iddiasında bulundu.

"GÜM DİYE BİR SES DUYDUM"

Cinsel istismar olayının ardından Gamze Açar’ın kendisini aşağı attığını öne süren Rıza D. “Ben yatak odasına geçtikten sonra 15-20 dakika kadar sonra balkon kapısının açılma sesini duydum. 3-4 dakika sonra da ‘ayy’ diye bir kadın çığlığı duydum hemen ardından ‘güm’ diye bir ses duydum. Sesi duymam üzerine yatak odasından salona çıktım. Mehmet Emre D. uyanmış idi” iddiasında bulundu.

"GÖRDÜĞÜMÜ SÖYLEYECEĞİM"

Şüpheli Mehmet Emre D. ifadesinde gece kanepede sızdığını belirterek, şunları söyledi:

“Sabah 08.00-08.30 arasında Rıza beni uyandırdı. ‘Kız kendisini aşağı attı, intihar etti’ dedi. ‘Nasıl yani’ dedim ve hemen balkona çıktım. Aşağı baktığımda kadının aşağıda sırt üstü titreyerek yattığını gördüm. Balkondayken Rıza bana ‘Başımız belaya girecek, ben kızın düştüğünü odamdayken gördüğümü söyleyeceğim’ dedi. Ben de kendisine ‘Hayırdır neden başımız belaya girecek kız intihar etmedi mi’ dedim. O da bana ‘Bu odada olduğu için başımız belaya girer’ dedi. Ben hemen aşağıya indim. Rıza’nın kardeşi Mehmet D. bana saat 04.30 gibi abimin odasına kızın ağlama seslerini duyunca odaya gittim. Kız kapıyı açtı ama ağlıyor gibi değildi’ dedi.”

"ÇORBA İÇMEYE GİTTİM"

Gamze Açar’ı Rıza D. ile birlikte otele getiren ve tanık olarak ifadesi alınan Okan O. ise ifadesinde “Sabah uyandığımda resepsiyonda polisler vardı. Ben bir şey sormadan aracıma binerek her zaman çorba içtiğim lokantaya geldim. Çorbamı içtikten sonra tekrardan otele gerdi döndüm” dedi.

O DA ŞÜPHELİ OLSUN

Gamze Açar ailesinin avukatı Ali Fatih Çetin de, dosyada Gamze Açar’ı otele getiren ve otele girmesinde etkili olduğu anlaşılan ancak tanık olarak ifadesi alınan Okan O.’nun da şüpheli olarak ifadesinin alınması gerektiğini savunarak, “Olay günü Okan O. da oda bulunuyor. Bunu sadece şüphelilerden Mehmet D. söylüyor. Diğer şüpheliler Okan O’nun odaya geldiğini hiç söylemiyorlar. Okan O.’nun da şüpheli olarak dosyaya dahil edlimesini savcılığa ilettik”dedi.

Soruşturma kapsamında Rıza D. kardeşi Mehmet D. ve Mustafa Emre D. tutuklanırken, Hüseyin Emre G. ve Emre E. adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. (Hürriyet)