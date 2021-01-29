Gamestop olayı: Nedir ve Gamestop hisseleri neden yükseldi/düştü?

Yıllardır zarar eden Gamestop isimli şirketin hisseleri son günlerde büyük bir ivme kazanarak, olağanüstü bir yükseliş sergiledi. Redditen ve farklı sosyal medya mecralarından birleşip anlaşıp ekip halinde Gamestop hissesini yükseltiyor. Gamestop’un hisseleri artarken, hisse senedi ve emtialarda açık pozisyon taşıyan büyük kurumları batma noktasına getirdi. Robinhood gibi küçük yatırımcının kullandığı uygulamalar GameStop hisseleri alımını blokladı, satımını serbest bıraktı. Gamestop nedir, gamestop olayı nedir? İşte detaylar…

Gamestop olayı nedir? Hedge fonları ile Reddit’te organize olan küçük yatırımcılar arasındaki ‘GameStop’ savaşı ABD piyasalarını alt üst etti. Küresel finans sistemine karşı, küçük yatırımcıların başkaldırı operasyonu gerçekleştirdi. Sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen bir grup küçük yatırımcının ABD'li video oyun satıcısı GameStop hisseleri üzerinden profesyonel yatırımcılara karşı başlattığı meydan okuma, piyasalarda yeni bir tedirginliğe neden oldu. Gamestop nedir, Gamestop hisse alımı neden yasaklandı?

Gamestop nedir?

GameStop ABD’li oyun, oyun konsolu ve elektronik eşya mağazasıdır. Şirketin hisseleri bir sosyal medya platformundaki tüyolarla uçuşa geçti.

Gamestop olayı nedir?

Redditen ve farklı sosyal medya mecralarından birleşip anlaşıp ekip halinde Gamestop hissesini yükseltiyorlar. Bir araya gelen bir grup küçük yatırımcı ile büyük hedge fonlar arasındaki "meydan okuma" bazı şirketlerin ciddi şekilde değer kazanmasına yol açtı. Bu da dünya borsalarında düşüşler yaşanmasına yol açtı.

Reddit’te yer alan ve 4 milyondan fazla üyesi olan Wall Street iddiaları forumunda paylaşılan tüyolar sonucunda hissede ciddi alımlar gerçekleştirildi. GameStop'un değerinin yükselmesi gerektiğini düşünen Reddit kullanıcıları yaklaşık iki hafta önce bu şirketin hisselerini alarak yükseltmeye başladı. Wallstreetbets isimli Reddit alt forumunda organize olan küçük yatırımcılar için kısa sürede bu bahis basit bir yatırımdan hedge fonlarını köşeye sıkıştırma, hatta iflas ettirme amacı güden bir inatlaşmayı beraberinde getirdi. 12 Ocak'ta yaklaşık 20 dolar olan hisselerin değeri 347,5 dolara kadar yükseldi.

Gamestop hisse alımı neden yasaklandı?

2 milyona yakın üyesi bulunan Wallstreetbets, GameStop hisselerini almaya devam etmek üzere organize olmuştu. Ancak, buradaki küçük yatırımcılar büyük bir engelle karşılaştı. Yatırımcıların hisse ve opsiyon alım-satımı için yoğun olarak kullandığı Robinhood, Webull, Interactive Brokers gibi uygulamalar platformları GameStop hissesi alımlarını geçici olarak sınırlandırma kararı aldı.

Kararın ardında hisselerde 126 ila 502 dolar arasında bir dalgalanma yaşandı. Kararın ardından GameStop hissesi 5 günlük yükselişin ardından dünü %44 oranında kayıpla tamamladı.

ABD'li siyasetçiler de bu yasağa kayıtsız kalmadı. Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) konuyla ilgili Kongre'de bir soruşturma açılması çağrısında bulundu.

AOC konuyla ilgili Twitter mesajında, "Bu kabul edilemez. Hedge fonları özgürce istedikleri gibi hisse alıp satarken Robinhood uygulamasının yatırımcıların hisse alımını bloklama kararıyla ilgili daha çok şey bilmemiz gerekiyor. Finansal Hizmetler Komitesi üyesi olarak gerekirse bir soruşturma açılmasını destekliyorum" dedi.

Sınırlı alımlara izin verildi

Öte yandan Robinhood müşterileri platforma karşı dava açınca, Robinhood yeni bir açıklama yaparak bugün itibarıyla bazı hisselerde sınırlı alımlar yapılmasına izin vereceğini duyurdu. Ardından GameStop hisseleri vadeli işlemlerde yeniden yükselişe geçti.

Robinhood Üst Yöneticisi (CEO) Vlad Tenev ise perşembe akşamı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, belirli spekülatif işlemleri durdurma kararının şirketin ve milyonlarda kullanıcısının çıkarına olduğunu savundu.

Müşterilerini şartlar ve yönetmeliklere uygun olarak mümkün olduğunca sınırlamamayı istediklerini belirten Tenev, "Bu kısıtlamaları uygulamak zorunda kalmak bize acı veriyor. Bu hisse senetlerinde en kısa sürede ticareti mümkün kılmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Tenev, söz konusu hisselerin işlemlerine Robinhood'un SEC yönetmeliği gereği "riski ve mevduat gereksinimlerini ihtiyatlı bir şekilde yönetmesi" gerektiği için sınırlama getirilmesine karar verdiklerini vurguladı.

Ekonomi yönetimi gelişmeleri izliyor

GameStop ve benzer hisselerde yaşanan hızlı yükseliş Biden yönetiminin de gündemine oturdu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), çarşamba günü yaptığı açıklamada, piyasalardaki dalgalanmayı aktif bir şekilde izlediklerini, piyasa katılımcılarının durumunu değerlendirmek ve faaliyetlerini incelemek için regülatörlerle birlikte çalıştıklarını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de aynı gün düzenlediği basın toplantısında, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın da aralarında bulunduğu ekonomi yönetiminin durumu takip ettiğini ifade etti. Psaki, GameStop olayına ilişkin, "İyi bir hatırlatma oldu, borsa ekonomimizin sağlığının tek ölçütü değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ise çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında GameStop olayının sorulması üzerine konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.