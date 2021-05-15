Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de güncel puan durumu!

Süper Lig heyecanı devam ediyor. Nefesler tutuldu ve futbolseverler kritik maça odaklandı. Galatasaray, sezonu Yeni Malatyaspor maçıyla tamamlayacak. Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 8. kez birbirine rakip olacak. Peki, Bugün Galatasaray maçı var mı? Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. Sezonun son ve en önemli maçı öncesi Galatasaray 'da nefesler tutuldu. Mutlu sona ulaşma ihtimali olan 3 büyükler arasında Galatasaray kritik bir maça çıkıyor. Süper Lig'de şampiyonluk düğümü Galatasaray Yeni Malatyaspor maçının ardından çözülecek. Peki, Bugün Galatasaray maçı var mı? Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Bu akşam (15 Mayıs) saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MUHTEMEL 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Babel, Emre Akbaba, Kerem, Mohamed

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Mustafa, Mallan, Zeki, Fofana, Adem, Tetteh

TÜRK TELEKOM STADI'NDA YAKLAŞIK 2 BİN TARAFTAR

Pandemi koşulları nedeniyle sezonun büyük bölümü seyircisiz oynanırken, özellikle son haftalarda birçok takımın statlarına taraftar aldığı görüldü. Türkiye Futbol Federasyonu bu ihlalleri para cezasıyla geçiştirince, Galatasaray camiasından Başkan Mustafa Cengiz ve ekibine, "Siz de seyirci alın" baskısı geldi. Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, kurmaylarıyla yaptığı toplantı sonrası, sezonun son ve en önemli karşılaşmasında, cezası neyse ödeyerek stada taraftar sokmaya karar verdi. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Türk Telekom Stadı'nda yaklaşık 2 bin Galatasaraylı'nın olması ve takımlarına destek vermesi bekleniyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK HESABI

Averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u yenmesi ve lider Beşiktaş ’ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Galatasaray’ın berabere kalması ve Beşiktaş’ın maçını yitirmesi halinde yine sarı kırmızılılar kupayı müzesine götürecek. Sarı kırmızılıların en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş’ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de Galatasaray kupaya uzanacak.

PUAN DURUMU (ŞAMPİYONLUK YARIŞI)

1- BEŞİKTAŞ: 81 (Gol averajı +44)

2- GALATASARAY: 81 (Gol averajı +42)

3- FENERBAHÇE: 79 (Gol averajı +30)

PUAN DURUMU

14 - MALATYASPOR: 45

15- BAŞAKŞEHİR: 45

19 - ANKARAGÜCÜ: 38

20 - GENÇLERBİRLİĞİ: 38