Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda, canlı mı? Galatasaray Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, şifresiz mi yayınlanacak?

Süper Lig takımları yeni sezon öncesi hazırlık maçlarıyla kadrolarını güçlendirecek ve form tutma çalışmalarını devam ettirecek. Galatasaray da İstanbulspor ile yapılacak hazırlık maçından sonra Ümraniyespor ile hazırlık maçına çıkacak. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
GALATASARAY-ÜMRNİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray Ümraniyespor hazırlık maçı 31 Ağustos saat 16.00 Florya Metin Oktay Tesisleri’ne oynanacak.
GALATASARAY-ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Galatasaray Ümraniyespor maçının televizyon canlı yayını bulunmuyor.
GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ
3 Eylül
17.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom Arena)
5 Eylül
17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena)