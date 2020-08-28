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Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda, canlı mı? Galatasaray Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, şifresiz mi yayınlanacak?

28 Ağustos 2020 Cuma - 16:32 | Son Güncelleme : 28 08 2020 - 16:32

Süper Lig maçlarına az bir süre kala, Galatasaray Ümraniyespor hazırlık maçına yapacak. Transfer edilen futbolcuların kondisyonu izlenecekken, yeni sezon öncesi kadroların güçlenme ve form tutma çalışmaları taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? GS Ümraniyespor maçı şifresiz ve canlı mı?


Süper Lig takımları yeni sezon öncesi hazırlık maçlarıyla kadrolarını güçlendirecek ve form tutma çalışmalarını devam ettirecek. Galatasaray da İstanbulspor ile yapılacak hazırlık maçından sonra Ümraniyespor ile hazırlık maçına çıkacak. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

GALATASARAY-ÜMRNİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Ümraniyespor hazırlık maçı 31 Ağustos saat 16.00 Florya Metin Oktay Tesisleri’ne oynanacak.

GALATASARAY-ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray Ümraniyespor maçının televizyon canlı yayını bulunmuyor.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

3 Eylül

17.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom Arena)

5 Eylül

17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena)

 

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