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Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda, canlı mı? Galatasaray Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, şifresiz mi yayınlanacak?

Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda, canlı mı? Galatasaray Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, şifresiz mi yayınlanacak?