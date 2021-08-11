Galatasaray ST Johnstone maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda, ST Johnstone GS maçı saat kaçta, canlı mı?

St. Johnstone Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray rövanş maçı sabırsızlıkla bekleniyor. Türkiye'de oynanan ilk karşılaşmada St. Johnstone ile 1-1 berabere kalan Galatasaray bu maçta üst tura atlamak için mücadele verecek. Galatasaray’ın hecanını paylaşmak isteyenler mücadelenin tarihi ve canlı yayın kanalı hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı.
ST. JOHNSTONE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, CANLI MI?
St. Johnstone - Galatasaray maçı, 12 Ağustos 2021 Çarşamba günü, saat 21.00'de başlayacak ve Spor Smart ekranlarında canlı yayınlanacak.
GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ ve MAÇIN HAKEMİ
Galatasaray : Fatih Öztürk, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Diagne, Mostafa.
UEFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre St. Johnstone-Galatasaray maçını, Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek.