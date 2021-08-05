Galatasaray St Johnstone maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu Galatasaray St Johnstone maçına sahne olacak. Sahasında St Johnstone'u konuk edecek Galatasaray, avantajı yakalayıp turu geçmeyi istiyor. Peki, Galatasaray St Johnstone maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Galatasaray St Johnstone maçının detayları...
GALATASARAY ST JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasaray St Johnstone maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele D-Smart platformunda yer alan Spor Smart ekranından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Aytaç, Berkan, Kerem, Babel, Mohamed
St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney, McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine, O'Halloran, Hendry