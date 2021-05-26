26 Mayıs 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.411 0.75 EURO 10,3340 -0.33
USD 8,4440 -0.21 ALTIN 517,260 0.10
CANLI BORSA
TÜMÜ

Galatasaray seçim tarihi | Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman 2021?

26 Mayıs 2021 Çarşamba - 16:04 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 16:04

Galatasaray seçim tarihi belli oldu. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlık seçiminin, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran'da yapılacağı açıklandı.


Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı tarafından seçimle ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada "29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan Divan Kurulu Başkanlık Seçimini, geniş katılımlı Genel Kurul niteliği taşıdığından T.C. İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi uyarınca ileri bir tarihe ertelemiş ve seçim tarihini bilahare açıklayacağımızı duyurmuştuk. Yeni dönem (2021-2024) Divan Kurulu Başkanlık Seçimi, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran 2021 Cuma günü 10.00 -15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi’nde yapılacaktır" denildi.

 

 

ETİKETLER

Galatasaray seçim tarihi Galatasaray seçim tarihi 2021 Galatasaray başkanlık seçimi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.