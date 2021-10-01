Galatasaray NFT nasıl alınır? Galatasaray NFT koleksiyonunu piyasaya sunuyor!

Galatasaray, kurucusu ve bir numaralı üyesi Ali Sami Yen’in anısına çıkaracağı NFT koleksiyonu ile başlayarak, sezon boyunca kulüp tarihinin önemli olaylarını vurgulayan tarihi bir koleksiyonu piyasaya sürüyor. Peki, Galatasaray NFT koleksiyonu ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray NFT nasıl ve nereden alınır? İşte Shirtum Galatasaray NFT alma ekranı!

Galatasaray NFT koleksiyonunu piyasaya sunuyor. Kulüp tarihinin önemli olaylarını vurgulayan tarihi koleksiyon satışa çıkıyor. Galatasaray , kurucusu ve bir numaralı üyesi Ali Sami Yen ’in anısına çıkardığı NFT koleksiyonu ile kulübe büyük katkı sağlaması amaçlanıyor.

GALATASARAY NFT KOLEKSİYONU NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Bugün saat 19:05’te arzına başlanacak Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu’nun ilk bölümü, Shirtum’un web sitesinden satın alınabilecek.

GALATASARAY NFT NASIL ALINIR?

Her NFT arzının Shirtum’un web sitelerinde özel bir açılış sayfası olacak. Taraftarlar, NFT'nin resmine tıkladığında Shirtum platformundaki Galatasaray açılış sayfasına yönlendirilecek ve burada NFT'yi kredi veya banka kartı ile satın alarak, hem bir tarihi anın sahibi olacaklar hem de kulüplerine katkıda bulunacaklar.

NFT satışı https://app.shirtum.com/galatasaray sayfası üzerinden yapılacak.

SINIRLI SAYIDA ARZ EDİLECEK!

Sınırlı sayıdaki ilk bölümü bugün arz edilen ve Legendary, Mythical ve Iconic bölümlerinden oluşan olan Ali Sami Yen NFT Koleksiyonunda, her NFT'nin arkasında ilgili görsel içeriği olacak ve bölüme bağlı olarak görsel içerikleri farklılaşacak. Kategorilerin her biri, NFT'nin nadirliğine bağlı olarak farklı değerlere sahip olacak. NFT koleksiyonunu diğer iki bölümü 8 ve 15 Ekim tarihlerinde arz edilecek.

PİYASAYA SÜRÜLEN İLK SPOR KULÜBÜ NFT KOLEKSİYONU