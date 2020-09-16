Galatasaray Neftçi Bakü maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat kaçta başlıyor?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi serüvenine başlıyor. Sarı kırmızılılar maç öncesi son hazırlıklarını tamamdı ve ilk 11 şekillendi. Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
NEFTÇİ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray ile Neftçi maçı 17 Eylül 2020 tarihinde saat 19:00’da yayınlanacak.
GALATASARAY NEFTÇİ BAKÜ MAÇI HANGİ KANALDA?
İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Kevin Clancy tarafından yönetilecek maç sport smart kanalından yayınlanacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Belhanda, Babel, Feghouli, Diagne
KAZANAN TARAF ÜST TURA ATLAYACAK
Neftçi-Galatasaray maçını kazanan takım, adını 3. eleme tura yazdıracak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için yarınki müsabakayı kazanan ekip, 3. eleme turuna yükselecek.
Karşılaşma, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak.
Turu geçen takım, 3. eleme turunda, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY'IN UEFA LİSTESİ
Sarı-kırmızılı ekipte yeni transferler Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Valentine Ozornwafor UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.
Galatasaray'ın Neftçi maçı için UEFA'ya gönderdiği oyuncu listesi şöyle:
Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Radamel Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne.