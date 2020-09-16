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Galatasaray Neftçi Bakü maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat kaçta başlıyor?

Galatasaray Neftçi Bakü maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat kaçta başlıyor?