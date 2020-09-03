Galatasaray mobil uygulama nasıl indirilir? Maçlar nasıl izlenecek? Galatasaray mobil uygulama ücreti ne kadar?

Galatasaray Kulübü, resmi mobil uygulamasını hayata geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada mobil uygulamada futbol takımı başta olmak üzere tüm branşlardan perde arkası görüntüler, anlık bilgilendirmeler, röportajlar, anketler, yarışmalar, detaylı istatistikler ve canlı maç takipleri yer alacak.

Mobil uygulama üzerinden yapılacak üyelik satışlarıyla kulübe gelir kazandırılması hedeflenirken, uygulamaya üye olan taraftarlar maçları da izleyebilecek. Galatasaray taraftarının uygulamayı cep telefonlarına indirerek kulüplerine ekonomik destek olacağının aktarıldığı açıklamada, "Uygulamaya üye olan Galatasaray taraftarları, üyelere özel içerik sayesinde takımlarına her zamankinden daha yakın olacak. Her taraftarın hayal ettiği özel deneyimleri yaşama imkânı, sürpriz fırsatlar ve hediyeler de üyeleri bekleyen ayrıcalıklar arasında. Uygulama içinde kullanıcı dostu arayüzü ile yer alan GSSTORE da, üyelere yeni sezon ürünlerinde üyelik süreleri boyunca yüzde 10 indirim avantajı sunacak. Böylelikle Galatasaray taraftarları, mobil uygulamayı indirip üye olarak kulüplerine destek olurken, bir yandan da takımlarına ait en özel anların bir parçası olacaklar." İfadelerini kullandı.

GALATASARAY MOBİL UYGULAMA ÜCRETİ

Yıllık 124.99 TLYurt dışı için: 37.99 Dolar

GALATASARAY MOBİL UYGULAMA NASIL İNDİRİLİR?

Galatasaray taraftarları, mobil uygulamayı indirip üye olarak kulüplerine destek olurken, bir yandan da takımlarına ait en özel anların bir parçası olacaklar.

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