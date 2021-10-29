UEFA Avrupa Ligi E Grubu mücadelesinde, Galatasaray Marsilya ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri devam ederken son olarak Galatasaray'ın rakibi Marsilya son maçında Nice ile berabere kalmıştı. Futbolseverlerin gözü , Galatasaray Marsilya maçına çevrildi. Peki, Galatasaray Marsilya maçı ne zaman? Galatasaray Avrupa Ligi maçı ne zaman? İşte detaylar…

UEFA Avrupa Ligi tüm heyecanı ile devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Olimpik Marsilya son maçında rahibi Nice ile berabere kalmıştı. Galatasaray’ın hedefi Marsilya’yı yenerek puan almak istiyor. Peki, Galatasaray Marsilya maçı ne zaman? Galatasaray Avrupa Ligi maçı ne zaman? İşte detaylar…

GS - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Marsilya UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçı 25 Kasım 2021 Perşembe günü 18.45 saatinde canlı yayın ile Exxen dijital platformda yayınlacak.