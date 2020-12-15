Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Kupası maçı kapsamında Galatasaray ve Darıca Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Kupadaki 5. tur mücadelesinde Darıca Gençlerbirliği ve Galatasaray’ın muhtemel 11’leri de belli oldu. Peki, Galatasaray Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Sarı kırmızılı takım ile Darıca Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Lig’de maç eksiğiyle ikinci sırada bulunan sarı kırmızılı takım Türkiye Kupası’nda da yoluna devam etmek isterken, Darıca Gençlerbirliği ise rakibine karşı sürpriz bir skorla sahadan ayrılmak istiyor. Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bu maçın ardından ligdeki diğer maçını 18 Ocak 2020 Cuma günü Karagümrük ile yapacak.

GALATASARAY DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İki takımın karşı karşıya gelecekleri Türkiye Kupası müsabakası 15 Aralık 2020 Salı günü oynanacak. Saat 21:00’de başlayacak mücadelede A Spor ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Luyindama, Emin Bayram, Ömer Bayram, Etebo, Belhanda, Oğulcan Çağlayan, Arda Turan, Sekidika, Ali Yavuz Kol

Darıca GB: Alper Doğan, Metin Güler, Halil İbrahim Sağar, Yusuf Bildik, Samet Acar, Selman Sevinç, Erdem Dikbasan, Berat Eyüpoğlu, Çağrı Oğuz, Nebi Tiryakioğlu, Baha Kısacık

Türkiye Kupası’nda bugün oynanacak diğer karşılaşmalar:

13:00 Kasımpaşa Muğlaspor

15:00 Rizespor Eskişehirspor

17:00 Yeni Malatya Hekimoğlu Trabzon

18:30 Göztepe Bursaspor

21:00 Galatasaray Darıca Gençlerbirliği