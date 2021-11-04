04 Kasım 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.568 1.37 EURO 11,2740 0.65
USD 9,7420 1.05 ALTIN 556,450 1.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

04 Kasım 2021 Perşembe - 14:42 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 14:42

UEFA Avrupa Ligi E grubunda yer alan Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geliyor. Lokomotiv Moskova ile kozalarını paylaşacak Galatasaray'ın hedefi 3 puanı almak. Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı için geri sayım devam ederken futbolseverler de maçı saati ve kanalını merak ediyor. Peki, Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS maçı saati ve kanalı!


UEFA Avrupa Ligi maçları deval ediyor.  E grubunda yer alan temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile mücadele edecek. Galatasaray Lokomotiv Moskova maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Futbol tutkunları Galatasaray Lokomotiv Moskova maçının hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki,  Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS maçı saati ve kanalı!
 
GALATASARAY LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN? 
 
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı 4 Kasım Perşembe akşamı (bugün) saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen platformunda yayınlanacak.
 
GALATASARAY LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
 
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Feghouli, Halil
 
LOKOMOTIV MOSKOVA: Guilherme, Zhivoglyadov, Jedjav, Barinov, Rybus, Maradishvili, Beka Beka, Zhemaletdinov, Rybchinskiy, Anjorin, Kerk

ETİKETLER

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı Galatasaray Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı ne zaman Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda GS maçı hangi kanalda Galatasaray maçı Galatasaray GS maçı Galatasaray maçı kanalı Galatasaray maçı saati UEFA Avrupa Ligi Lokomotiv Moskova
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.