UEFA Avrupa Ligi maçları deval ediyor. E grubunda yer alan temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile mücadele edecek. Galatasaray Lokomotiv Moskova maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Futbol tutkunları Galatasaray Lokomotiv Moskova maçının hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS maçı saati ve kanalı!
GALATASARAY LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı 4 Kasım Perşembe akşamı (bugün) saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen platformunda yayınlanacak.
GALATASARAY LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Feghouli, Halil
LOKOMOTIV MOSKOVA: Guilherme, Zhivoglyadov, Jedjav, Barinov, Rybus, Maradishvili, Beka Beka, Zhemaletdinov, Rybchinskiy, Anjorin, Kerk