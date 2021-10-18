Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Galatasaray UEFA maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray UEFA maçı ne zaman, Lokomotiv Moskova Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’ndaki üçüncü hafta maçında Lokomotiv Moskova ile mücadele edecek. Heyecanlı maç için nefesler tutulurken taraftarlar Galatasaray UEFA maçının yayın tarihini, kanalını ve saatini sorguluyor. İşte Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı detayları…

Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda ülkemizi temsil ediyor. Sarı kırmızılı takım; grupta puanı olmayan Lokomotiv'i yenerek derbi öncesi motivasyonunu arttırmak istiyor. Peki, Galatasaray UEFA maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı detayları…

UEFA GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray UEFA maçı; Lokomotiv Central Stadium'da 21 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak. Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı EXXEN platformunda canlı yayınlanacak.

GALATASARAY VE LOKOMOTİV MOSKOVA PUAN DURUMU VE MAÇ FİKSTÜRÜ

Galatasaray grupta oynadığı maçlarda aldığı 1 galibiyet ve 1 beraberlik ile topladığı 4 puanla zirvede yer alırken Lokomotiv Moskova ise 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile aldığı 1 puanla son durumda bulunuyor.

16 Eylül 19.45 | Galatasaray-Lazio

30 Eylül 22.00 | Marsilya-Galatasaray

21 Ekim 22.00 | Lokomotiv-Galatasaray

4 Kasım 19.45 | Galatasaray-Lokomotiv

25 Kasım 19.45 | Galatasaray-Marsilya

9 Aralık 22.00 | Lazio-Galatasaray