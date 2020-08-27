Galatasaray İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta oynanacak? GS İstanbulspor maçı şifresiz canlı mı yayınlanacak?

Süper Lig takımları yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirme ve form tutma çalışmalarına devam ettirmek için hazırlık maçlarına çıkıyor. Galatasaray da İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak ve durumlarını değerlendirecek. Peki, Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izlenecek mi?
GALATASARAY-İSTANBULSPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-İstanbulspor maçı 28 Ağustos Cuma günü saat 17:00'de başlayacak.
Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki hazırlık maçı Florya Metin Oktay Tesisleri, İstanbul'da oynanacak.
GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Galatasaray İstanbulspor maçının televizyon canlı yayını bulunmuyor.
GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ
28 Ağustos
17.00 Galatasaray-İstanbulspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
31 Ağustos
16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
3 Eylül
17.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom Arena)
5 Eylül
17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena)