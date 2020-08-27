Galatasaray İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta oynanacak? GS İstanbulspor maçı şifresiz canlı mı yayınlanacak?

Süper Lig maçlarının başlamasına az bir süre kala, Galatasaray İstanbulspor'la hazırlık maçına çıkıyor. Yeni transferlerin de görülecek olması taraftarları heyecanlandırıyor. Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS İstanbulspor maçı şifresiz mi, canlı mı yayınlanacak mı?

Süper Lig takımları yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirme ve form tutma çalışmalarına devam ettirmek için hazırlık maçlarına çıkıyor. Galatasaray da İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak ve durumlarını değerlendirecek. Peki, Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izlenecek mi?

GALATASARAY-İSTANBULSPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-İstanbulspor maçı 28 Ağustos Cuma günü saat 17:00'de başlayacak.

Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki hazırlık maçı Florya Metin Oktay Tesisleri, İstanbul'da oynanacak.

GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray İstanbulspor maçının televizyon canlı yayını bulunmuyor.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

28 Ağustos

17.00 Galatasaray-İstanbulspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

31 Ağustos

16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

3 Eylül

17.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom Arena)

5 Eylül

17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena)