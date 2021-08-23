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Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman? Galatasaray Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler...

23 Ağustos 2021 Pazartesi - 12:10 | Son Güncelleme : 23 08 2021 - 12:10

Galatasaray, Süper Lig'deki ikinci maçında Hatayspor'u karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar lige kayıpsız dönmek istiyor. Zorlu mücadele öncesinde Fatih Terim de ilk 11'ini belirledi! Peki, Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galatasaray - Hatayspor maçı detayları ve muhtemel 11'leri...


Süper Lig'in 2. haftasında, Galatasaray, Atakaş Hatayspor'la kozlarını paylaşacak. Maç, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak Galatasaray Hatayspor  mücadelesinde hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.
 
 
Sarı-kırmızılılar, bu sezon ev sahibi olarak ilk Süper Lig müsabakasına çıkacak. 
 
ARDA TURAN, MARCAO VE OĞULCAN ÇAĞLAYAN KADRODA YOK!
 
Galatasaray, 3 futbolcusundan Atakaş Hatayspor maçında yararlanamayacak. Süper Lig'deki Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle 8 maç ceza verilen Marcao'nun yanı sıra lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Arda Turan da sahadaki yerini alamayacak.
 
KOVİD ÖNLEMLERİ ALTINDA STADA TARAFTAR ALINABİLECEK
 
Galatasaray, sahasındaki zemin yenileme çalışmalarının tamamlanmamasından dolayı müsabakayı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak. Galatasaray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında stada yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alabilecek. Mücadeleyi 40 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar izleyebilecek.
 
HATAYSPOR İLE 3. KARŞILAŞMA
 
Galatasaray, Süper Lig'de bordo-beyazlı takımla 3. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Hatay temsilcisi ile yaptığı 2 maçta birer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Geride kalan sezon İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, Hatay'da oynanan maçı ise Hatayspor 3-0'lık skorla kazandı.
 
GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ
 
MUSLERA
BOEY
NELSSON
LUYINDAMA
VAN AANHOLT
TAYLAN
BERKAN
CICALDAU
FEGHOULI
KEREM
DIAGNE
 
HATAYSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
 
MUNIR
KAMİL AHMET
ADEKUGBE
BURAK
ONUR
RIBEIRO
BOUDJEMAA
EMRE ÇOLAK
KAMARA
DIOUF
SAINT-LOUIS

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